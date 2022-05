Džaferović: Dodik je doživio potpuni fijasko i izolaciju. HDZ provodi puzajući puč

Smatra i da je secesionistička politika Milorada Dodika, člana Predsjedništva Bosne i Hercegovine ”doživjela potpuni fijasko i izolirana je”, te da su reakcije svijeta na probosansku politiku pozitivne.

Govoreći o porukama sa sjednice Vijeća sigurnosti Ujedinjenih nacija o Bosni i Hercegovini i regionu, on je kazao da su one jasne i dobte za BiH.

“Zaključci rasprave su jasni. Država BiH ima punu podršku međunarodne zajednice predvođene Sjedinjenim Američkim Državama, a postupci vlasti RS-a su određeni kao secesionistički. Dodik je tokom prošle zime još uvijek vjerovao da može uvjeriti Zapad da njegovi potezi ne vode ka secesiji i da se tobože samo on pridržava Dejtona. Sada je jasno da je doživio potpuni fijasko. Njegovi potezi su osuđeni, on i njegova politika su izolirani, a pored toga što smo mi na diplomatskom nivou to objašnjavali i sam je pridonio toj percepciji, trčeći u zagrljaj Rusije”, rekao je Džaferović.

Poziv Dodika da podnese ostavku ili će pokrenuti njegovu smjenu, Džaferović naziva neozbiljnim.

“Radi se o neozbiljnoj izjavi, koja ne zaslužuje naročit komentar. Mislim da je to više reakcija na kritike opozicije u RS koja mu poručuje da se ne snalazi dobro u Predsjedništvu BiH. Ne bih ulazio u tu raspravu. Sam Dodik je pokušao da jednostrano djeluje, šaljući Tegeltiju u Vijeće sigurnosti, bez saglasnosti Predsjedništva BiH. To je već jednom uradio 2007. kada je poslao Nikolu Špirića u New York, koji je tamo osporavao visokog predstavnika. Zamisao je bila da to urade i ovaj put, ali su spriječeni i poraženi. Upravo odatle izvire Dodikova frustracija, ali ko gubi ima pravo da se ljuti. Što se mene tiče, ja ću uvijek štititi Ustav i državu Bosnu i Hercegovinu, i za to mi ne treba Dodikovo odobrenje. Na to me obavezuje Ustav i zakletva koju sam dao. To je moj posao”, rekao je Džaferović.

On je dalje naglasio kako se sredstva za izbore moraju naći.

“Demokratski izbori su temelj Ustava i ukupne društvene stabilnosti. Ako hoćete rušenje stabilnosti u jednom društvu koje je naviklo na izbore, onda je suspenzija izbora siguran put ka tome. Očigledno je u HDZ-u prevladalo mišljenje da trebaju imati vlast, bez obzira na rezultate izbora. To je neka vrsta puzajućeg puča. Ja im savjetujem da ne idu tim putem, jer dobro se zna kako su završili svi oni koji su pokušali ukinuti demokratiju”, istakao je predsjedavajući Predsjedništva BiH.

Prokomentirao je i posljednju zajedničku izjavu ministara vanjskih poslova zemalja G7 u vezi s secesionističkim potezima entiteta RS.

“Količina pažnje posvećena Bosni i Hercegovini u izjavi ministara vanjskih poslova grupacije najmoćnijih država svijeta ukazuje na ozbiljnost situacije. Možda Dodik misli da može osvojiti simpatije u javnosti u manjem entitetu, tako što će prkositi svijetu, ali svako ko krene na toliku silu sigurno će slomiti kičmu na kraju”.

