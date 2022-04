Plenković: Šteta koju je Milanović napravio u odnosu s Bošnjacima neće isprati ni mostarske kiše

Premijer Hrvatske Andrej Plenković rekao je da je “karijes sa Pantovčaka” (Zoran Milanović, op.a.) napravio štetu za interese Hrvata u Bosni i Hercegovini kada je Bošnjacima rekao “Prvo sapun, pa onda parfem, neće isprati ni mostarske kiše”.

Nakon pauze, danas je započela 11. sjednica Hrvatskog sabora i to aktualnim prijepodnevom u kojem Vlada odgovara na pitanja zastupnika.

Milanović i institut pomilovanja

Na aktualnom prijepodnevu oko 40 zastupnika postavlja pitanja, a žrijebom je odlučeno da će prvo pitanje postaviti Hrvoje Zekanović (nezavisni zastupnik), a posljednje Stipo Mlinarić (DP).

Zekanović je raspravu započeo temom pomilovanja Josipa Perkovića te Zdravka Mustača, a spomenuo je i predsjednika Hrvatske Zorana Milanovića za kojeg je rekao da je ”glasnogovornik Kremlja”.

– HDZ je protiv, to smo rekli vrlo jasno. Smatramo da ovakva inicijativa treba ići od onih koji za to imaju naslov. Neki dan je ova propala ekipa u Splitu odvela Splićane na izbore, govorili su o aluziji o smokvinu listu.

Ovo ovdje je krošnja s listovima na štetu onih koji su potpisali apel i mislim da je to velika slabost onoga ko je trebao podnositi zahtjev, a možda najviše slabost onoga ko šuti cijelo vrijeme. I krošnja s listovima i nepotrebno uvlačenje heroja Domovinskoga rata u temu koja će izazvati podjele. Očito je to orkestar u kojem se prave nevješti, no Hrvatska je vidjela puno takvih orkestra – rekao je Plenković.

Hrvatski premijer je podsjetio kako je predsjednik Hrvatske Zoran Milanović u predsjedničkoj kampanji govorio da neće koristiti institut pomilovanja, navevši kako na 275 zahtjeva koje je Ministarstvo pravosuđa proslijedilo Milanoviću on nije odgovorio ni na jedan.

– Ova opaska o glasnogovorniku Kremlja vrlo je zanimljiva. Mi smo jedina članica koja ima Nacionalno vijeće za sigurnost, a u 55 dana nismo se sastali. Pitanje je i hoće li ga biti, nama kao Vladi ne treba, mi smo svoje odluke donijeli. Oni koji čine štetu, neka se zapitaju jesu li za to dobili mandat – dodao je Plenković, na što je Zekanović odgovorio da možda ”ne bi bilo Domovinskog rata da nije bilo Perkovića i Mustača”.

Besramno izvrtanje teza

Zastupnica Socijaldemokrata Ivana Posavec Krivec upitala je Plenkovića šta je bilo toliko jako da je premijer stao iza ministra Ivana Paladine.

– Ministar je ovdje, bit će i za njega pitanja. Kad smo razmišljali ko će biti novi ministar, onda smo zbog obnove išli s čovjekom koji dobro zna Vladu i ima moj respekt, no svi su se obrušili na njega. Onda smo da bismo, eto, valjda, osluhnuli stručnjake i praktičare , posegnuli za čovjekom koji ima iskustva s vođenjem i realizacijom projekta. I opet nije dobro – odgovorio je Plenković.

Ministar vanjskih i evropskih poslova Hrvatske Gordan Grlić Radman rekao je, na upit HDZ-ovog Garija Cappellija o pristupanju Hrvatske OECD-u, kako je to jedan od strateških prioriteta uz ulazak u Šengen i uvođenje eura.

Pitanje o pomilovanjima, rekonstrukciji Vlade te obnovi od potresa postavila je Sandra Benčić.

– Upravo ste vi odgovorni što ste izgradili ukupno nula zamjenskih kuća. Nakon dvije godine, da ste pozvali Grunfa iz Alana Forda, više biste sagradili – komentirala je Benčić te pozvala premijera na ostavku.

Plenković je odgovorio:

– Moram priznati da ne znam pratite li vi medije, šta mi imamo s Perkovićem i Mustačem? Gledajte na Pantovčak, tamo je orkestar koji podržavate. Ovakvo besramno izvrtanje teza samo je vaše.

Možete vi tu pjevati još dvije godine, ali nećete vidjeti izvanredne izbore. Pogledajte sve izazove koje smo imali, na nogama smo. Šta ste vi napravili za Zagreb? Koji je vaš rezime? Imate više od 100 miliona eura u sefu, ministri su morali ići tamo da bi vam crtali. Nemojte se smijati. Šta ste vi učinili za neka sredstva koja su stigla? Ništa. Te vaše teze o Perkoviću i Mustaču su smiješne.

Peđa Grbin (SDP) upozorio je premijera kako Vlada nije donijela adekvatan paket mjera te upitao kada će doći rekonstrukcija Vlade.

– Vidim da su vas stavili na kraj klupe, to govori o snazi SDP-a. Sada smo otkrili da ste vi bili onaj muljator koji je koristio naknadu za odvojen život pa mi je ispod razine da vi nama nešto prigovarate.

Vi biste trebali šutjeti još jedno godinu dana da se zaboravi to što ste učinili. Vi hladno, a da ne trepnete, ponovno nama docirate. Zadnji put ste mi još i Zvonku napali, zajedno s Milanovićem. Toliko ste bezobrazni i niski da nama imputirate tezu da smo mi naručili Markača i Perkovića.

Pa jeste li vi normalni? Kako vas nije sram? Vaših kolega bi trebalo biti jako sram i oni bi se trebali zapitati mogu li oni nešto s takvim čovjekom. To je bit. Mi radimo svaki dan, a šta vi radite s naknadama za odvojeni život, predlažem da to radite u tišini da vas niko ne vidi – odgovorio je Plenković pa naveo mjere koje je hrvatska Vlada donijela.

– Skoro 500 vrtića ili je izgrađeno ili dograđeno. Naša je ambicija da djeca budu uključena u vrtiće do EU nivoa , što je oko 91 posto – kazao je Plenković.

Milanovićeva poruka Bošnjacima

Nino Raspudić napao je Plenkovića, govoreći mu da mu prijeti rekonstrukcija Vlade, a da je prije dva mjeseca kazao kako nijedan ministar neće otići iz Vlade. Dotaknuo se i Izbornog zakona u BiH te upitao kakvo je stanje u tom pogledu.

– Što se tiče vaših pjesničkih aluzija, tačno je, da nije bilo aktivnosti DORH-a, ne bi bilo rekonstrukcije. Međutim, ja ne mogu odgovarati za stvari koje ljudi rade, a za koje mi ne kažu. Međutim, postoji načelo presumpcije nevinosti, a vi biste se trebali malo informirati što to političari rade prije nego što drugima unaprijed lijepe etikete da su kriminalci. To je vaš glavni sport, i sport vašeg kolege Grmoje kojeg je Mario Kapulica posramio.

Tako da se ja čudim da on još ovdje sjedi. Čovjek je dao ruku, rekao je da ako Kapulica dokaže na poligrafu da nikada nije bio u klubu u Slovenskoj, za razliku od vašega frenda, to je onaj karijes s Pantovčaka, koji je došao tamo u vrijeme korone i prisilio načelnika Glavnog štaba da usred lokdauna bude tamo u buži, koja je u vlasništvu korumpiranog čovjeka, onda bi bilo fer da ste se, gospodine Grmoja, sakrili još dalje od Grbina.

To je vaš integritet, dali ste ruku, ja ne znam što vi tu radite. Imate još par dana da se odlučite kada ćete napustiti Sabor, vi ste valjda navikli bacati blato – odgovorio je Plenković.

Plenković se potom osvrnuo na situaciju u Bosni i Hercegovini.

– Što se tiče situacije u BiH, štetu koju je za interese Hrvata u BiH napravio karijes sa Pantovčaka kada je Bošnjacima rekao: “Prvo sapun, pa onda parfem”, neće isprati ni mostarske kiše.

Vi znate dinarski kod, ja ga imam isto kao i vi, da vam neko to kaže, vi sa tim ljudima ne biste pričali deset generacija, djeca bi se tukla na stanici. Mi trpimo štetočinu koja zastupa proruske stavove već mjesecima, Ukrajince naziva korumpiranima, a vaš je glavni partner i sponzor.

Sada ćete još pojaviti i vi i on, zagovarajući treći entitet, a Hrvate u BiH ćete dovesti u položaj krivca i odgovornog za blokade instititucija. To je agenda, i ja sam je vidio i razotkrio – poručio je Plenković, na šta je Raspudić rekao da je premijer izbjegao dati odgovor na njegovo pitanje, piše Hina.

