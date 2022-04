Igor Crnadak: Dodik se uplašio i odustao od formiranja VRS-a

… kao narodni poslanik mu poručujem da se odluke Narodne skupštine ne mogu mijenjati njegovim izjavama, nego samo u Narodnoj skupštini.

Rekao je ovo Igor Crnadak, poslanik PDP-a u Narodnoj skupštini Republike Srpske.

– SNSD koalicija je 10. decembra prošle godine obećala narodu da će se do 10. juna usvojiti zakoni o Vojsci Republike Srpske i Upravi za indirektno oporezivanje, Narodna skupština je zadužila Vladu da to pripremi. Ako se Dodik uplašio i odustao od toga, neka dođe u Narodnu skupštinu da to objasni i zatraži nove odluke NSRS. Sve drugo je ponižavanje i privatizovanje skupštine – poručio je Crnadak.

Povodom najavljenog SNSD mitinga “Sloboda”, Crnadak je pozvao sve ljude koji vole Republiku Srpsku da ne dolaze na ovaj skup, jer svako ko dođe predstavljaće podršku 16 godina režima SNSD-a.

– Narod treba da bude na okupu oko Republike Srpske, a ne oko Dodika, Cvijanovićke i drugih koji su Republiku Srpsku izolovali, posvađali sa svima i koji žele na prevaru da stave narod u funkciju svog ličnog interesa. Republika Srpska je neuništiva i iznad svakog pojedinca, zato se narod ne smije zloupotrebljavati kako bi se pojedini političari, koji su u problemu zbog korupcije, zaštitili i sakrili iza naroda – rekao je Crnadak, pišu Vijesti.ba.

