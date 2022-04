Borenović o sankcijama: Izabrati ili integracija ili izolacija

Kako je kazao Borenović, svađalačka politika upiranja prsta u velike ozbiljne svjetske sile koje imaju i veliku trgovinsku razmjenu će nas koštati i dovesti do neku vrstu izolacije, što se prema njegovim riječima nažalost i dešava.

“Razlog je politika Milorada Dodika koji je očigledno objavio neku vrstu ratova sa Njemačkom i zapadom pa je došlo do stopiranja značajnih investicionih projekata i to u ogromnim iznosima. 200 miliona KM je značajan iznos i to je skoro 10 posto izvornih prihoda u jednoj godini RS i ima svoje negativne implikacije i to je odraz loše politike koju aktuelna vlast u RS provodi. Očigledno ulazimo u turbulentni period u kojem je svaki dinar, svaka marka, svaki euro koji se tiču određenih grantova zaustavljen”, istakao je Borenović

Treba smirivati tenzije i baviti se životnim problemima građana i ostaviti teške političke teme po strani, naglašava Borenović te napominje da Dodik, ali i Čović i Izetbegović dakle cijela vlast, i SNSD i HDZ i SDA su u protekle tri godine zarobili sve u BiH svojim unutrašnjim sukobima, svađama tenzijama i nekim ratovima koji vode jedni s drugima.

Izolacija sama po sebi nosi negativne reperkusije, naveo je Borenović.

“Ona zaustsvlja ne samo investicije ne samo projekte, nego i plate, prihode, dotok svježeg novca koji dolazi unutar RS i to od strane zemalja koje investiraju u RS i to ima svoju negativnu lančanu reakciju. Mi se nalazimo u jednoj opasnoj fazi u kojoj želimo staviti tačku na izbor : ili integracija ili izolacija. Imam osjećaj da Dodak i ta njegova grupacija biraju izolaciju umjesto integracije u EU koja treba da nam donese standarde, pravila i procedure i red, nove investicije i radna mjesta i sve ono što svaki normalan razvijeni svijet želi”, poručio je na kraju Borenović, piše N1.

