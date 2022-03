Izetbegović i Murphy: Odblokirati institucije

Tokom razgovora konstatirano je da Bosna i Hercegovina i SAD imaju niz zajedničkih interesa i ciljeva, te da postoji potreba za intenzivnom saradnjom dviju država kako bi se ti ciljevi ostvarili.

Ambasador Murphy je poručio da SAD snažno podržavaju suverenitet i teritorijalni integritet Bosne i Hercegovine.

Zajednički je istaknuta potreba deblokade rada institucija Bosne i Hercegovine i unapređenja njihove funkcionalnosti.

Razgovarano je o proteklim pregovorima o izmjenama Ustava i izbornog zakonodavstva, a posebna pažnja je posvećena budućoj saradnji u procesu jačanja vladavine prava, borbi protiv korupcije i provedbi reformi.

Izetbegović je zaželio ambasadoru Murphyju dobrodošlicu povodom povratka u Bosnu i Hercegovinu, te mu je zaželio uspješan predstojeći mandat, pišu Vijesti.

Ambassador Murphy met with Deputy Speaker of the BiH House of Peoples @Izetbegovic_B today to discuss the need for transparent and functional BiH institutions that will more firmly anchor BiH in the Euro-Atlantic community of nations. pic.twitter.com/Be7dShuyFL

— US Embassy Sarajevo (@USEmbassySJJ) March 22, 2022