“Hrvatski korpus da shvati da neće sa šestinom glasova diktirati životu u FBiH”

“Pomak je napravljen. Ne možemo reći da je propalo. Stigli smo do 9. stepenice, sada trebamo ići na 10”, rekao je Izetbegović u Dnevniku Federalne TV.

Naveo je kako je pomak napravljen kada je riječ implementacija presude Sejdić-Finci, da je ustanovljen model za Predsjedništvo BiH, da je riješen Dom naroda na državnom nivou, da je riješen integritet procesa izbora te deblokada imenovanja predsjednika Vlade FBiH, prenosi N1.

Pojasnio je “u čemu je kvaka”.

“Ja sam prihvatio model po kojem bi manji kantoni bili pomognuti fiksnim dodatkom. Ako ćemo sa 100 bodova pobijediti kroz proporcionalno, još 100 ćemo dobiti. Npr. da Sarajevo koje ima 10 puta više stanovnika nego Goražde dobije 10 i Goražde dobije 10, pa da se tako pomogne hrvatskoj strani. Po tom modelu ja ne bih ušao u Predsjedništvo ni 2010. ni 2014. godine, a Čović bi. I ja sam to prihvatio. Ali onda su otišli dalje da karikiraju i tražili ne 10, nego 20 da se doda. Dakle, 10 dobijete na izborima i 20 da se doda. Glas u Posavskom kantonu bi vrijedio kao 6 u TK, a glas u BPK 10 puta više nego glas u KS. Mislim da to ni Venecijanska komisija ne bi prihvatila i to bi pomelo volju Hrvata pri izboru člana Predsjedništva. Hrvati u Sarajevu, Tuzli, Zenici bi bili nebitni”, rekao je Izetbegović.

Rekao je da je još veći problem s Domom naroda, te da je HDZ insistirao na modelu gdje ne bi bilo Hrvata iz Tuzle, Sarajeva i USK.

“Možemo prihvatiti da je 80-90 posto iz HNS i tamo gdje oni vladaju, ali nismo mogli prihvatiti da izgubimo Bošnjake iz Livna, Hrvate iz Sarajeva. Nismo”, rekao je.

“Rekao sam: Ne možete više dominirati, ali se možete zaštititi”

Istakao je kako su spremni prihvatiti, po pitanju presude Ljubić, nešto umjereno i da svi konstitutivni narodi mogu štititi svoj vitalni nacionalni interes, ali da nema niko pravo s jednog prezbiterija da blokira život drugom teritoriju.

“Da stranka koja je dobila 150.000 glasova, što je šest puta manje od nekih stranaka u FBiH, blokira život drugoj teritoriji. Rekao sam, ne možete više dominirati, ali dat ćemo vam da možete štiti sebe”, rekao je Izetbegović.

Naveo je kako se “HDZ se plaši da će u jednom momentu iz kantona u kojima živi većina Bošnjaka bošnjačkim glasovima biti izabrani Hrvati ili Bošnjaci koji se pišu kao Hrvati, uzeti trećinu Doma naroda u FBiH, čime bi se onemogućila hrvatska volja”.

“Bili smo spremni da se taj broj poveća, recimo sa 17 na 21, ali da se Hrvati iz glavnog grada, Tuzle Zenice itd. ne mogu obrisati”, naglasio je lider SDA.

“Političari napuhuju stvari”

Istakao je kako političari trebaju popravljati odnose naroda i prestati nervirati narod.

“Ja sam pomalo ljut na Čovića što je do skoro zadnjeg dana provocirao bošnjački korpus. Zašto je Čović odbio da Islamskoj zajednici da ugovore, zašto je s Dodikom igrao igre koje nerviraju neke ljude poslije Neuma u Banjaluci? Zašto je bio protiv Inzkovog zakona? Što je uradio stvari koje čine nervoznim čitav jedan korpus? Mislim da će to trebati prestati raditi i mislim da je to shvatio. moje poruke Hrvatima će biti umirujuće”, rekao je Izetbegović.

Istakao je kako “političari napuhuju stvar i trebaju da je smire”.

“Zub se ne vadi pod upalom, prvo se antibioticima smiri upala pa se vadi zub. Treba smiriti ovu upalu koju imamo bez obzira ko je kriv. Moraju se riješiti bošnjačko-hrvatski odnosi, a hrvatski korpus mora shvatiti da neće sa šestinom glasova diktirati životu u FBiH, ali da mogu štititi sebe”, poručio je Izetbegović.

“Ne trebamo provocirati Hrvate”

Na kraju je rekao da izbora mora biti.

“Mislim da je mala šansa da Čović bojkotuje izbore, a da ih spriječi nikakva. Mislim da će ipak izaći, a ako bude nezadovoljan rezultatom, ako bi se recimo bošnjačke i ljevičarske stranke ujedinile pa mu uzele trećinu hrvatskog kluba poslanika, vjerovatno bi odlučio da bojkotuje formiranje vlasti, što mi ne bi trebali uraditi. Ne trebamo ni na koji način provocirati Hrvate”, zaključio je Izetbegović.

