Dodik po starom: BiH nema visokog predstavnika, Komšić je uzurpator, država je nedovršena i nestabilna…

Član Predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik kazao je danas u obraćanju članovima Odbora za vanjske poslove Evropskog parlamenta da se mnogo ranije trebalo razgovarati o BiH naglašavajući da nije došao na ovu sjednicu kako bi obavio polemiku s kolegama iako se ne slaže sa pokušajima da se okrive drugi.

Odbacujući tvrdnje koje su pred istim odborom iznijeli predsjedavajući i član Predsjedništva BiH Željko Komšić i Šefik Džaferović, Dodik je kazao da je BiH u permanentnoj krizi te da nikada nije imala uspjeha, nazivajući državu čiji je i sam član Predsjedništva nedovršenom i nestabilnom te “nemogućom državom” imajući u vidu historijske razlike.

Naglasio je da predstavlja Republiku Srpsku i da ima pravo da kaže da je Republika Srpska posvećena slovu Dejtonskog sporazuma, slovu Ustava BiH i miru te je pozvao Evropsku uniju da pomogne BiH da funkcionira onako kako je napisano u Ustavu.

Dodik je i u Briselu ponovio svoje dosadašnje stavove da BiH nema visokog predstavnika jer ga nije imenovalo Vijeće sigurnosti Ujedinjenih nacija, kao i tvrdnju da je predsjedavajući Komšić uzurpator mjesta u Predsjedništva jer je izabran glasovima Bošnjaka na mjesto hrvatskog člana te institucije BiH.

Dodik je podvukao da je bosanskohercegovački entitet Republika Srpska usmjerena ka miru i uvažava vanjski suverenitet BiH i ne dovodi ga u pitanje te da dosljedno poštuje pravni okvir.

– Nijedan plan nijedan potez Republika Srpska ne povlači da bi se odcijepila od BiH. Tražimo svoju ustavnu poziciju u BiH i to nije odcjepljenje. Reforme koje su donesene nisu ustavne, one su neprovodive i neustavne i to nije odcjepljenje. Organi Republike Srpske nema nijedan plan o odcjepljenju, secesiji – kaže Dodik.

Izlaganje je završio upitom zašto Evropska unija i ostali međunarodni faktori tretiraju BiH kao državu koja nije dorasla da odlučuje o svojoj sudbini jer joj je “nametnut” visoki predstavnik i strane sudije u Ustavnom sudu BiH.

