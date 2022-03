Dodik pozvan u Tužilaštvo BiH zbog vile u Beogradu. Prvi poziv odbio

Kako je potvrđeno za Raport Dodik je pozvan kako bi dao iskaz o tome kojim novcem i kako je kupio vilu na Dedinju u Beogradu.

Kako su kazali, izvori Dodiku je ovo drugi poziv koji je upućen. Naime, prvi poziv je odbio, a potom mu je poslan ponovo poziv.

Dodik je drugi poziv prihvatio, što znači da u narednih nekoliko dana bi trebao doći u Tužilaštvo BiH.

No osvrnimo se nekoliko godina unazad.

Tužilaštvo Bosne i Hercegovine od 2016. vodi istragu o okolnostima pod kojima je Dodik kupio vilu u elitnom beogradskom naselju.

Tužilaštvo Bosne i Hercegovine od 2016. vodi istragu o okolnostima pod kojima je član Predsjedništva Bosne i Hercegovine iz reda srpskog naroda Milorad Dodik kupio vilu u elitnom beogradskom naselju Dedinje.

Dodik je 14.05.2007. godine, preko “Pavlović banke”, 750.000 eura prebacio na račun Komercijalne banke u Beogradu, koja je i bila vlasnik vile na Dedinju.

U medijima je Dodik nekolicinu puta tvrdio da je navodno podigao kredit od “Pavlović banke” kako bi platio vilu, ali se ispostavilo da je, opet navodno, kredit uzeo tek godinu kasnije nakon njene kupovine – 27.06.2008. godine, kada je on odobren.

Nedavno je za Raport o tome govorio i advokat Dušan Tomić. Kazao je da Dodik otkriven te da je to pokušao prikriti fiktivnim kreditom, a ratu je plaćao Pavlović iz svog džepa.

“Još od prvog dana sam rekao da su se stekli uslovi za hapšenja Milorada Dodika i to 2016. godine. Radi se o profesionalnom kriminalcu, koji je zloupotrijebio svoj moć i političke funkcije. Napljačkao se da je to strašno. Uništio je Slobodana Pavlovića. Zastupao sam ga, međutim on mi je otkazao punomoć preko televizije Dnevnika RS jer je Dodik to tražio. Kada je Dodik otkriven, on je to pokušao prikriti fiktivnim kreditom, a ratu je plaćao Pavlović iz svog džepa, to ja znam”, naveo je nedavno Tomić za Raport.ba.

Facebook komentari