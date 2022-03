Mirko Šarović: Narod RS-a će Dodiku uvesti sankcije u oktobru

Šarović je poručio da je potpuno očigledno da SNSD-e čini sve da opstruiše usvajanje smanjenja stope PDV-a na osnovne životne namirnice na pet posto, kao i to da su im njihovi uski politički interesi važniji od toga kako će stanovništvo preživjeti sve težu ekonomsku situaciju.

On kaže da u Dodikovom iznenadnom prijedlogu o stopi od nula posto na ove namirnice nema iskrenosti i da on ide u pravcu sabotaže odluke o smanjenju PDV-a donesene u Predstavničkom domu Parlamenta BiH.

– Prije nekoliko dana SNSD-e je predložio stopu PDV-a od 10 posto, a ne nula posto koju sada pominju. Zašto onda tada u Predstavničkom domu nisu predložili tu stupu – upitao je Šarović.

On kaže da je još jedan očigledan dokaz da SNSD-e ne želi smanjenje PDV-a, ali ni ukidanje akciza na gorivo, i to što odugovlače sa sazivanjem sjednice Doma naroda.

– SNSD-e je bio predlagač toga da Dom naroda BiH ne zasjeda odmah poslije Predstavničkog doma i tražili su da dobiju dodatnih 15 dana. Druga dva predstavnika u Kolegiju Doma naroda BiH su bili za to da se odmah nakon sjednice Predstavničkog doma, gdje su donijete odluke o smanjenju akciza i PDV-zakaže sjednica za dan dva – precizirao je Šarović.

On kaže da je SNSD-e zbunjen i satjeran u ćošak i da zato traže dodatno vrijeme i izmišljaju nove prijedloge i da tako samo odmažu stanovništvu kojem je neophodna pomoć.

– Namjera im je da odbiju smanjenje PDV-a, a da se tobož narodu predstave kao neko ko predlaže stopu od nula posto. To je suština ja mislim da će naći svaki način da izvrdaju prijedlog zakona koji je usvojen u čitanju u Predstavničkom domu od SDS-a. Oni gledaju samo svoj politički interes, a narod ih ne interesuje na bilo koji način – navodi Šarović.

On je poručio da će se SNSD-e ako pokuša oboriti smanjenje PDV-a u Domu naroda provesti kao bos po trnju.

– Moraju, ili da usvoje ovaj prijedlog, ili da ga odbiju, što će za njih biti politički katastrofalno. Mi ih pozivamo da ne opstruišu smanjenje PDV-a. Mi ćemo ih i sada čekati ne samo po pitanju ovih zakona, nećemo im dati mira i gledaćemo da predlažemo ona zakonska rješenja i odluke koje su u interesu javnosti i mislim da će to za njih biti vrlo šokantno – kazao je on.

Šarović je komentarišući Dodikovu izjavu u kojoj je predsjednike SDS-a i PDP-a okarakterisao kao ljude koji njemu prizivaju sankcije, rekao da će prave sankcije za Dodika uslijediti od glasača na izborima u oktobru.

– To što on sada spočitava meni i Branislavu Borenoviću Dodik govori na osnovu vlastitog iskustava jer se on time bavio u prošlosti – naveo je Šarović, saopćeno je iz SDS-a, prenosi Fena.

