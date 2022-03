Šefik Džaferović: Situacija u Ukrajini utječe i na sigurnost u BiH

Tijekom obilježavanja Dana neovisnosti BiH u Mostaru Šefik Džaferović se osvrnuo na temu sigurnosne situacije i dodatno raspoređivanje vojnika u BiH.

– Situacija danas u BiH nije jednostavna, opterećena je političkom krizom, za koju se nadam da neće prijeći u sigurnosnu. Agresijom Rusije na Ukrajinu situacija u Europi i svijetu se dovela do usijanja, što samim time utječe i na BiH – rekao je Džaferović.

On je podsjetio da je i prije ruske agresije na Ukrajinu zatražio, od onih koji su za to zaduženi po Daytonskom mirovnom sporazumu, da pojačaju vojni angažman u BiH te da Visoki predstavnik radi svoj posao kako je to propisano Daytonskim mirovnim sporazumom.

– Prisustvo međunarodnih vojnih snaga u BiH nije običan intervencionizam već je to onaj koji je propisan mirovnim dokumentom iz Daytona. Čim je krenula ova kriza, pozivao sam autoritete iz EUFOR-a i NATO-a da pojačaju svoje snage u BiH jer na taj način se odvraća zlo i spriječavamo nastanak krize. Bolje rasporediti npr. nekoliko tisuća vojnika i preventirati krizu nego kasnije gasiti požar – zaključio je Džaferović.

On je mišljenja da je ispravna odluka da je EUFOR pojačao snage, ustvrdivši da želi čak i snažniji angažman. Posebno mu je drago da se te snage nalaze tamo gdje su povratnici, za koje smatra da su najugroženiji sloj društva u BiH.

Član Predsjedništva je dodao da se ova kriza može završiti valjanim angažmanom domaće i međunarodne zajednice, jer kriza ne odgovara nikome.

– Svatko onaj tko bude proizvodio krizu, završit će kao i oni što su ranije pravili te krize. Vrijeme je da te destruktivne snage nauče nešto iz povijesti, a prva lekcija bila bi ta da svi koju su napadali BiH su završili na Haškom sudu – ustvrdio je Džaferović.

On je poručio da BiH ne treba destabilizacija, već da joj trebaju mir, stabilnost, ekonomski razvoj i briga za ljude koji ovdje žive.

Osvrnuo se i na pojedine političare, za koje on misli da se despotski ponašaju, da neće moći raditi što ih volja.

– Danas na sceni imamo političare koji su se previše umislili, koji misle da despotskim načinom mogu riješavati stvari u BiH kako oni hoće. Ne, to ne može tako i nitko ne može povlačiti unilateralne poteze u BiH – zaključio je Džaferović, prenosi Fena.

