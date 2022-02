Slovenski ministar odbrane: Upozorio sam američkog ministra odbrane da drži oči otvorene na Balkanu, pogledajte šta Dodik radi u BiH

Ministar odbrane Slovenije Matej Tonin smatra da su SAD i Evropa zaboravile na zapadni Balkan, te da ta činjenica predstavlja najveću opasnost po region. Tonin je za podgoričku „Pobjedu“ rekao da su NATO saveznici trenutno fokusirani na Ukrajinu što, prema njegovim riječima, otvara prostor za strane, provokativne akcije na Balkanu.

Tonin je diskutovao na ministarskom sastanku o rusko–ukrajinskoj krizi. Govoreći o sastanku, ističe da je glavni prioritet mir, te da će Slovenija i saveznici uraditi sve što mogu da sačuvaju mir, ali da je na kraju sve moguće.

– Spremni smo za svaku Putinovu odluku, to smo jasno rekli, da nećemo praviti kompromis kada su u pitanju naše zajedničke vrijednosti. Ukrajina ne očekuje da ćemo se boriti u njihovo ime, oni očekuju da im pomognemo vojno i kroz finansijsku podršku, kako bi mogli da održe trenutni ruski pritisak. Ali sa druge strane, vidjećemo šta će Putin odlučiti. Može odlučivati emocijama, može odlučivati racijom, ali definitivno, ako bude koristio racio, rata neće biti, jer je cijena rata previsoka, ne samo za Ukrajinu već i za Rusiju – kazao je Tonin.

– Posljedice bi mogle biti veoma velike i svi ministri na ovom sastanku podvukli su poruku da možete da probate (da ratujete) ali ćete platiti visoku cijenu. Zato mislim da, ako bude igrao emotivno ako bude želio da osigura svoje nasljeđe, onda može doći do rata, koji će devastirati ne samo Ukrajinu, već i Rusiju. Ja smatram da Putin igra na oba načina i emocionalno i racionalno, istovremeno. On naravno nije glup i zna da je cijena visoka zato želi da postigne isti cilj ali sa drugim značenjem – dodaje Tonin.

Putin stalno pritišće Ukrajinu

Slovenski ministar odbrane misli da Putin stalnim pritiskom pokušava da ekonomski oslabi Ukrajinu.

– Slabeći Ukrajinu, ekonomski i politički, stalnim problemima, to je jednostavniji način da postigne svoj cilj. Ukrajina želi da nastavi evroatlantskim putem, ali bez invazije drugim sredstvima može doći do istog cilja. Iz ovog razloga je važno da sve evropske zemlje koje dijele naše vrijednosti pomognu Ukrajini u ekonomskom i vojnom smislu, kako bi bila sposobna da preživi ovaj pritisak Rusije – pojasnio je on.

Komentarišući ruski uticaj i na druge zemlje, a ne samo za Ukrajinu, Tonin je rekao da je najbolje boriti se protiv toga transparentnošću i jasnim porukama.

– Vidite na primjeru Ukrajine da je puno povjerljivih podataka objavljeno. Jasno i glasno govoriti o tome šta radi Rusija i šta su joj namjere je najbolji način da se od njih odbranite. Mislim da i za male države, poput Crne Gore ili Slovenije, najbolji način borbe protiv hibridnog rata i dezinfomacija je govoriti istinu.

Baltičke zemlje imaju dosta iskustva sa ruskim specijalnim hibridnim ratom. I šta su oni uradili – oformili su specijalne sajtove na kojima saopćavaju istinu. Kada Rusi tvrde da su Ukrajinci ubili ruske državljane, sa druge strane imate ove sajtove koji objave istinu – rekao je Tonin za “Pobjedu”.

Dodik i provokativne akcije na Balkanu

Ministar odbrane Slovenije se potom dotakao dešavanja na Balkanu. Ističe kako su SAD i Evropa zaboravile na Balkan i da u tome leži najveća prijetnja.

– Razgovarao sam sa ministrom odbrane Lojd Ostinom (Lloyd Austin), gdje sam podvukao koliko je važno da držimo oči otvorene prema Balkanu. Trenutno smo fokusirani na Ukrajinu, ali ovo je veoma plodan teren za strane provokativne akcije na Balkanu. Pogledajte šta Dodik radi u Bosni i Hercegovini. On pokušava da formira svoju vojsku, svoj lični pravni sistem, to može biti opasno. Sa evropskim i američkim prisustvom u regionu to znači manje prostora za druge zemlje koje žele da ispune svoje interese u regionu – kazao je Tonin.

Na pitanje novinara Pobjede o politici Aleksandra Vučića, Tonin je rekao da vidi Srbiju trenutno kao stabilnu zemlju, te da ima utisak da Vučić pokušava smiriti situaciju u regionu.

– Čuo sam neke Vučićeve kritike na Dodikov račun tako da ono što vidim i čujem je da nije slijepi podržavalac onoga što radi Dodik – dodao je Tonin.

Poboljšanje saradnje Slovenije i Crne Gore

On je komentarisao i potencijalno poboljšanje saradnje Slovenije i Crne Gore.

– Uvijek postoji problem za poboljšanje. Ali u smislu odbrane, saradnja između Slovenije i Crne Gore je veoma dobra. Vi znate da su vaši vojnici dio našeg kontingenta u misiji ojačanog isturenog prisustva u Latviji. To je znak i veoma dobar način na koji možemo da sarađujemo i treniramo interoperabilnost i uradimo nešto dobro, ne samo za nas već i za Alijansu i partnere.

Osim toga, saradnja je dobra, ali uvijek postoji problem da se poboljša. Slovenija planira da poveća broj vojnika u ovoj misiji. Ruski manevri i invazija na Krim znači da su posljedice jasne. Jer usljed ovih ruskih aktivnosti trenutno imamo ovu misiju u Latviji. Ako Putin želi manje vojnika na svojoj zapadnoj granici onda je njegov pristup pogrešan. Na sastanku ministara odbrane glavna poruka je jasna – zbog ruskih manevara mi imamo robustije NATO prisustvo u istočnom krilu.

Slovenija je voljna da pošalje još vojnika u ovu misiju. Trenutno imamo njih oko 50, 10 iz Crne Gore je dio našeg kontingenta, a od juna ćemo povećati broj vojnika u slovenačkom kontingentu – rekao je Tonin za “Pobjedu”.

