Žestoko u Vijećnici: Svađa Marića i Zalihića

Rasprava se, ustvari nakratko bila pretvorila u svađu predsjednika Vijeća Salema Marića i vijećnika SDP-a Armana Zalihića. Zalihić je očekivano bio oštar, ukazujući kako se u nadzorne odbore imenuju osobe koje osim stranačke iskaznice HDZ-a BiH i SDA, uglavnom nemaju reference, na što je odreagovao Marić.

Zalihić je tvrdio i da je nedavno Marić i sam tvrdio da sve radi politika, na što je ovaj odgovorio tvrdnjom da je Zalihić nezakonito zaposlio suprugu.

– Iskreno, nisam svjestan koliko Vas ranije nisam poznavao. Prije svake sjednice sam vam ja meta. Narod u ovome gradu zna ko sam, što radim i što imam. Stojim iza svega što sam napisao u svom imovinskom kartonu, rekao je Marić.

Zalihić je sa druge strane tvrdio da je Marić nelegalno gradio na Buni i u Podveležju, te da je pogodovao određenim kompanijama prilikom tendera za izvođenja radova.

Kasnije je sve komentarisao i gradonačelnik Mario Kordić. Kako je i najavljeno, Vijeće je danas imenovalo članove nadzornih odbora. Radi se isključivo o stranačkim kadrovima, od kojih su neki i ranije bili članovi nadzornih ili upravnih odbora.

– Procedura je uredno provedena. Komisija je uradila svoj dio posla, kandidati su došli do mene i ja sam izabrao što sam izabrao, poručio je Kordić.

Pozvao je oporbu da spusti loptu na zemlju i da se smire tenzije, kako bi se dalje u miru nastavilo raditi.

– Postoji odluka na osnovu koje mogu dovesti i 30 Kineza ili Japanaca. Tako će biti ako ovi koji su danas birani ne zadovolje ono što se od njih traži, rekao je.

Potom je vijećnike zamolio “da izađu iz izborne kampanje“, koja je očito prema njegovom mišljenju već započela u klupama. Marić je na sve kazao da bi da je bilo do opozicije, svaki nadzorni odbor ostao prazan, kazavši i da je vlast ispunila zadatak.

Posebno je zanimljiva bila rasprava o parkingu, nakon što je SDP pokrenuo inicijativu da se cijeme parkinga umanje.

– Odluka o naplati parkinga koja je donesena nije loša koliko je kudimo, rekao je Kordić odgovarajući na molbu da komentariše naplatu parkinga u Mostaru.

– Čim nam se dirne u džep – burno reagujemo, ali gledali smo kad se pravila odluka da se što manje dira u džep i mislim da je odluka dobra. Smatram da je amandman SDP-a populistička i mislim da je suludo ići sa ovakvim akcijama, ali to je njihov način politička borbe. Imamo dobru odluku i red u Mostaru i cilj je da građani što manje plate, rekao je Ivan Barbarić – direktor Mostar Parkinga,

Dodao je i kako dosadašnji način parkiranja u Mostaru nije bio dobar. Barbarić kaže da je dosad prodan veliki broj godišnjih i mjesečnih karata i da se radi o nekoliko hiljada.

– Grad Mostar je vlasnik javne površine na kojoj se nalaze i obilježena mjesta i jedino tu imamo nadležnost upravljati i kontrolirati parking, rekao je.

Kordić je napomenuo da se pregovara sa boračkim udruženjima o načinu kako da uđu u gradski sistem naplate parkinga.

– I to će se isto riješiti. To jeste lokalitet koji je pod kontrolom, a ne pod koncesijom, jer oni imaju ugovore, ali to vam pokazuje samo svu zahtjevnost uvođenja parkinga u Mostaru jer imate dosta parkinga koji su zatvoreni i blokirani, ali ustrajni smo i cilj nam je jasan i doći ćemo uskoro do toga, rekao je.

