NiP: Dodikova taktika je jasna, na potezu je Tužilaštvo BiH. On nastavlja sa secesionističkom politikom

Nacrt zakona o Visokom sudskom i tužilačkom savjetu RS-a i Prijedlog zakona o nepokretnoj imovini koja se koristi za funkcioniranje javne vlasti trebao bi se razmatrati na sjednici Narodne skupštine Republike Srpske, a dolazi kao jedan od prijedloga za pokušaj nezakonitog prijenosa nadležnosti sa države Bosne i Hercegovine na niže nivoe vlasti, prenosi Raport.

„Ovo pokazuje da Milorad Dodik i SNSD neće odustati od secesionističke politike te koji su njihovi primarni ciljevi. Uspostava Visokog sudskog i tužilačkog vijeća BiH bio je dogovor koji je verificiran i u samoj Narodnoj skupštini RS kao i u Parlamentu Bosne i Hercegovine i sasvim je jasno da je svaka jednostrana odluka Narodne skupštine RS-a nezakonita i neprovodiva u praksi. Ovakvi potezi imaju za cilj urušavanje pravnog sistema u BiH, donose i potpunu pravnu nesigurnost i samim građanima u RS-u, te pokazuju da se radi o dijelu Bosne i Hercegovine u kojem nije zastupljena vladavina zakona. Zakonom o nepokretnoj imovini Dodik pokušava državnu imovinu uknjižiti na entitet što je potpuno suprotno presudama Ustavnog suda BiH. Pozivamo zastupnike u Narodnoj skupštini RS-a da poštuju ustavni okvir i pozitivne zakonske odredbe kao ključnu praksu funkcioniranja svakog društva. Urušavanje državnih institucija i pokušaj otuđenja državne imovine su crvene linije koje se ne smiju preći“, navodi se u reakciji Naroda i Pravde.

Iz Naroda i Pravde pozdravljaju reakciju međunarodne zajednice koja je jedinstvena u osudi ovakvog poteza i traže konkretne poteze Tužilaštva BiH za neustavno i nezakonito djelovanje.

„Dodik i SNSD napadom na Ustavni sud BiH i njegove odluke kao i na VSTV BiH pokazuju da ni najmanje ne poštuju ni Ustav BiH ni zakone i to traži jasnu reakciju. Ovdje se mora jasno reći da je, bude li se i definitivno krenulo u formiranje entitetskog VSTV-a te pokušala knjižiti državna imovina na entitet, na potezu Tužilaštvo BiH koje konačno mora jasno pokazati da je spremno provoditi povjereni im mandat i štititi ustavni poredak BiH, a ne ići lakšim putem i zatvarati oči pred jasnim kršenjem zakona. Ukoliko za to nisu spremni ili to ne žele moramo biti načisto sa tim da se može odgovorati i za nečinjenje. Također, jasna je Dodikova taktika zatezanja i popuštanja pa u sedmici u kojoj najavljuje povratak u državne institucije istovremeno ruši druge državne institucije pri čemu kao taoce drži prvenstveno same građane bosanskohercegovačkog entiteta RS. Strategija čiji je cilj ne izazvati adekvatnu reakciju međunarodne zajednice a nastaviti sa urušavanjem institucije i protuustavnim ponašanjem mora biti razobličena i adekvatno sankcionirana“, navodi se na kraju saopćenja.

Namjera osnivanja entitetske Agencije za lijekove i medicinska sredstva kao i entitetskog VSTV-a pokazuju da Dodik kroz secesionističku politiku ima namjeru da prikrije i vlastiti kriminal.

„Ne zanemarujući secesionizam kao osnovu političkog djelovanja Milorada Dodika i SNSD-a, duboko vjerujemo da ovakvi potezi dolaze i kao pokušaj zaštite kriminalne strukture. Aferu o upotrebi tehničkog kisika u medicinske svrhe Dodik i SNSD nastoje prikriti i zataškati kroz osnivanje entitetske Agencije za lijekove iako je državna Agencije smještena u Banjoj Luci i njen čelni čovjek dolazi iz bosanskohercegovačkog entiteta Republika Srpska. Gubitak kontrole nad Visokim sudskim i tužilačkim vijećem BiH i strah od funkcionalnog pravosuđa Dodik nastoji nadomjestiti osnivanjem Visokog sudskog i tužilačkog vijeća koje bi bilo u njegovoj ličnoj službi“, dodaju iz Naroda i Pravde.

Facebook komentari