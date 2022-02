Neću podržati zakon o zabrani zloupotrebe pojma genocid, ne postoji nikakva ‘ideja o genocidu’, već presuđeni zločin…

Predsjedavajući Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine (PS) BiH Denis Zvizdić potvrdio je novinarima danas u Sarajevu da je u PSBiH stigao Prijedlog zakon o zabrani zloupotrebe pojma genocida te da, imajući u vidu centralni član tog prijedloga zakona, misli da je riječ o nastavku negiranja genocida, što je zabranjeno.

– Uvođenje ‘ideje o genocidu’, umjesto zločina genocida je ustvari vrlo opasno relativiziranje zločina genocida počinjenog u Srebrenici. Dakle, presuđenog zločina genocida. Ne postoji nikakva ‘ideja o genocidu’, nego postoji presuđeni zločin genocida u BiH – istaknuo je Zvizdić.

Po njegovim riječima, ideju o genocidu su vjerovatno imali oni koji su započeli agresiju na BiH 90-tih godina, „ali zločin genocida je počinjen u Srebrenici, on je presuđen od relevantnih međunarodnih sudova i ovaj zakon je, ustvari, samo nastavak negiranja zločina genocida“.

– Uz to, predložen je da ide po hitnoj proceduri što, što se mene tiče, neće biti prihvatljivo. O njemu se mora raspravljati, ali već na to prvo čitanje mislim da postoje tu dva potpuno neprihvatljiva pojma – prvi je zabrana zloupotrebe pojma genocid, što ne postoji u međunarodnom pravu. Genocid se dogodio, ili se nije dogodio. Ne može se zloupotrebljavati. I ovo vrlo opasno i perfidno uvođenje jednog novog pojma ‘ideje o genocidu’, kao genocid se nije dogodio, nego kao o tome postoji ideja – kazao je Zvizdić.

Naglasio je da se genocid u BiH dogodio, da je u genocidu ubijeno više od 8.000 ljudi i on je presuđen, njegovo negiranje je zabranjeno i kažnjivo djelo, a ovaj zakon je ustvari nastavak negiranja genocida.

– U tekstu zakona stoji ‘ideja genocida’, umjesto genocida kao presuđenog zločina genocida. To je, u principu, sva suština. Na mala vrata uvesti dilemu o tome da li je genocid bio ili ne. Zbog toga kažem da je to opasna zloupotreba, opasno relativiziranje, vrlo nekorektan, perfidan pokušaj da se na mala vrata uvede takva priča o nepostojećoj ideji, o toj terminologiji ideje o genocidu, umjesto da govorimo o presuđenom genocidu – mišljenja je Zvizdić.

Mi imamo, dodao je on, Zakon o zabrani negiranja genocida. Istaknuo je kako i dalje odgovorno tvrdi da je to najbolja stvar koja se dogodila BiH, barem u zadnjoj deceniji, da je to civilizacijski zakon.

Na kraju je ponovio da predloženi zakon o zabrani zloupotrebe pojma genocid neće podržati, jer znači nastavak negiranja i relativiziranja presuđenog zločina genocida.

