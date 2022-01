Nermin Nikšić: Međunarodni medijatori pokušali nametnuti bošnjačko – hrvatske pregovore o državi

“Kao što nikada ne bih dozvolio da neko bude supervizor razgovorima na kojima smo mi učestvovali, isto tako ni ja nisam i ne želim biti supervizor onim strankama koje su u Neumu razgovarale o Ustavnim reformama i izmjenama Izbornog zakona.

Već sam govorio kako svako od nas bira svoj politički put i da svako treba da nosi teret svojih odluka. Prirodno je da ne pravimo svi iste izbore, te da nemamo ni iste prioritete.

Međutim, sasvim je jasno da na kraju svako mora donijeti svoj sud i mišljenje o onome što je prošlo, kao i onome što nas čeka. Iako prema informacijama koje imam nije došlo do nekog približavanja stavova, drago mi je da su učesnici razgovora optimistični i da planiraju nastaviti razgovore. Za početak bi im predlažio da odmah u Parlamentu usvojimo navodno usaglašene izmjene zakona koje će osigurati zaštitu integriteta izbornog procesa, te na taj način pokažemo ozbiljnost i spremnost za dogovaranje kako učesnika pregovora u Neumu, tako i onih koji nisu učestvovali.

Nažalost, moram primjetiti kako u Neum nije bila pozvana nijedna stranka sa sjedištem iz Republike Srpske. To me dodatno uvjerilo u ispravnost odluke da ne učestvujemo u pregovorima. Naime, očito je kako su međunarodni medijatori u Neumu pokušali nametnuti pitanje rješavanja odnosa Bošnjaka i Hrvata u Federaciji, odnosno otvorili Bošnjačko – Hrvatske pregovore o državi. Za nas je to potpuno neprihvatljiv pristup, prenose Vijesti.

Mi smo se sami odredili da ne želimo učestvovati, ali se nameće pitanje ko je zastupao stavove pozicije i opozicije iz Republike Srpske. Iskreno se nadam kako tu ulogu nije imao niko od međunarodnih medijatora. Nažalost pokazalo se još jednom kako su prihvaćeni Dodikovi ultimatumi da se ne smije dirati ništa što se tiče Republike Srpske, a da je rješenje za Federaciju ono što se dogovore “Bošnjaci i Hrvati”. Takav pristup još se jednom pokazalo, usprkos optimističnim izjavama, nije i ne može donijeti rezultata. Rješenje leži u odlučnom zagovaranju i provođenju principa koji vladaju u svim demokratskim zemljama. Ništa više, ali i ništa manje ne zaslužuju ni građani u Bosni i Hercegovini.”

