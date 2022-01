NAJNOVIJE INFORMACIJE IZ NEUMA: Palmer i Eichhorst insistiraju da se pregovori vode do kasno u noć…

S obzirom na to da do sada nije postignut dogovor u Neumu, međunarodni posrednici Matthew Palmer i Angelina Eichhorst insistiraju da se pregovara večeras do kasno u noć.

Ovo su najnovije informacije koje je javio portal Istraga.ba

Oni insistiraju da se pregovori o izmjenama Izbornog zakona nastave i u nedjelju ujutro.

Za sada nema dogovora u Neumu. Međunarodni posrednici Matthew Palmer i Angelina Eichhorst insistiraju da se pregovara večeras do kasno u noć, te da pregovori o izmjenama Izbornog zakona budu nastavljeni i u nedjelju ujutro, saznaje @IstragaB — Istraga.ba (@IstragaB) January 29, 2022

