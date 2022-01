Elmedin Konaković: Ako ne bude zajedničkog kandidata Trojke za Predsjedništvo, NiP će imati svog

Elmedin Konaković, predsjednik NiP-a, gostovao je u emisiji Polis na TVSA gdje je govorio, između ostalog, govorio i o kandidatu za člana Predsjedništva BiH, piše Raport.

On je rekao da još nema imena, ali da će se uskoro nastaviti pregovori stranaka Trojke (SDP, NiP, NS).

“Nema imena. Nikšić (Nermin) i ja sam to govorili, da do kraja godine završimo, ali splet okolnosti od blokade institucija do tema koje nameće međunarodna zajednice to nisu dopustili. Dogovorili smo da tu temu brzo aktiviramo”, rekao je Konaković.

Dalje je istakao da bi volio da to bude kandidat Trojke, ali ako ne bude dogovora, lider NiP-a smatra da to neće utjecati.

“Nestranačka ličnost koja će biti podjednako propadati svim strankama kako bi se izbjeglo to da neko lideriše procesima i kako bi se relaksirala atmosfera u tom dijelu. Ukoliko to ne bude mogućem, nije nemoguće i da bude više kandidata. Ali to ne utiče na konačno opredjeljenje ne samo Trojke, nego i ostalih stranaka s kojima pregovaramo da to bude blok koji će, ubijeđen sam, voditi procese nakon 2022. godine. Bilo bi dobro da kruna koalicije bude zajednički kandidat, učinit ćemo sve da to tako bude i ako ne bude neće biti prevelika šteta”, naveo je Konaković, piše Source.

