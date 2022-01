Mladen Bosić: Ovo je krah politike Milorada Dodika

“Ovo je razgolićivanje situacije, pokazatelj da je to politika koja nema nikakav smisao osim pravljenja magle, da bi stvari bile što zamućenije za javnost i da bi se stvorio prostor za manipulaciju”, rekao je Bosić EuroBlicu komentirajući mogućnost vraćanja predstavnika iz RS-a u državne institucije.

Ističe da je u ovoj situaciji glavno pitanje šta je efekat mjera koje je donijela Narodna skupština Republike Srpske.

“Te mjere su donesene na osnovu uvjeravanja Milorada Dodika, koji je isticao da će on vratiti nadležnosti na nivo Republike Srpske te da će se takvim odlukama i blokadom zajedničkih institucija dovesti do toga da se poništi Inzkov zakon. Ako ništa od toga nije urađeno, a vraća se u institucije BiH, ja ne znam kako to drugačije nazvati nego krah politike Milorada Dodika”, istakao je Bosić, koji je i delegat u Domu naroda BiH, piše Klix.

