Christian Schmidt: Osuđeni ratni zločinac stoji iza Dodika. Dosta je

Također je komentarisao i pravosuđe u BiH.

Istakao je da demokratiji ne trebaju svađe, te da ako neko u Banjoj Luci smatra da će neke represije biti, jer ne misle kao Milorad Dodik, ‘onda moramo reći da smo došli do jedne tačke kada moramo reći – ne može više ovako’.

“Molim ljude u BiH da imaju povjerenje u međunarodnu zajednicu da nećemo skrenuti oči. Ako sam odgovoran političar onda, svako nekada donese neku pogrešnu odluku, ali kada je riječ o odlučujućim stvarima onda se tu mora biti jasno. Odlučujuća stvar je ta dejtonska konstrukcija, a ona je napravljena kako se ljudi ne bi dalje ubijali, nego da se nastavi mirni razvoj zemlje”, naveo je Schmidt.

Osvrnuo se i na prisustvo ratnog zločinca Vinka Pandurevića na obilježavanju neustavnog dana RS.

“Gospodin Pandurević koji je osuđeni ratni zločinac i ima veze sa Srebrenicom, on stoji iza Dodika u Banja Luci na samoj paradi. Pa šta ja tu trebam još da shvatim. Je li to znači da je Pandurević savjetnik Dodika, onda je to stvarno bijedno i moram reći Dodiku – e sad je stvarno gotovo”, istakao je Schmidt.

Osvrnuo se i na izmjene Krivičnog zakona u BiH.

“Onda ako neko priča o Inzkovom zakonu i kaže mi ćemo razgovarati kada ja poništim taj zakon, a ja kažem žao mi je – ne! 9. januara je Dodik prokockao svoju šansu”, dodao je Schmidt.

On je dodao da Dodik političkom igrarijom pokušava predstaviti da neko nešto ima protiv Srba.

“Nemam nikakvu potrebu da Dodika uvjeravam u bilo šta, a način na koji se neko ponaša prema ljudima i kako vrijeđa druge, to nije moj stil. Pokojni Ashdown je vrlo često koristio Bonske ovlasti i smatram da ne bi trebalo biti tako da se o mrtvima govori na jedan ponižavajući i uvredljiv način.

To nije evropski i civiliziran način ophođenja. ne razumijem je li Dodik misli da ako vrijeđa ljude da je to neka prednost za njega. Svi su ljudi ljudi. Dodik širi gluposti i o predsjedniku SAD-a, a od toga neće doći nikakva prednost. Ovdje je riječ o pristojnosti. desi se nekad nekog da nešto izleti, ali ako to postane nečija metoda onda to nije uredu”, rekao je Schmidt

Visoki predstavnik u BiH poslao je poruku i ljudima u pravosuđu.

“Pravosudni organi koji rade svoj posao neće imati nikakvih sankcija. VSTV, za kojeg kažu da treba da se ukine, formirano je zbog nezavisnog rada pravosuđa. Kada je riječ o sudijama i pravosuđu koje ne rade svoj posao, ja ću reći da ima mnogo pozitivnih primjera. Evo npr. mislim na nekog, sav respekt da iskažem za pojedince koji su nezavisni.

Oni koji koriste pravosuđe nije evropski način. Imamo izvještaj Pribea gdje je rečeno šta se mora popraviti. Trenutni put ne ide tim pravce. Izradit ćemo stručno mišljenje, a onda govoriti o mjerama. Ljubazno preporučujem da možda i taj politički postupak donošenja zakona i u FBiH i u RS, pustite na miru pravosuđa, pravosuđe ne može biti premet vašeg rada. Svako ko napadne pravosuđe je došao na tanak led. Ovu poruku želim da kažem, pravosuđe je srž države i moj zadatak po Dejtonu je taj zadatak”, kazao je Schmidt.

Poručio je da onaj ko hoće u EU mora i da u susjedstvu održava dobre veze.

“Inicijativa Merkel o Berlinskim procesom je zapravo bila priprema za EU. Onda se iz toga razvio Otvoreni Balkan. Nisam sretan što su u njemu samo tri zemlje, ali isto se postavlja pitanje je li to Berlinski proces ili Open Balkan”, kazao je Schmidt, dodajući da se on zalagao da se sačuva berlinski proces.

Odgovarajući na pitanje u kojem je konstatovano da su mir, stabilnost, prosperitet BiH koji su garantirali svi najveći u svijetu sada rasuti Schmidt je rekao:

“Dobra poruka Dejtona jeste da je on donio jedno, nema više rata. Ljudi se ne moraju brinuti za mir. Skoro svi su mi rekli – dobili ste jedan od najtežih zadataka koje svjetska zajednica ima da uradi. Ja sam rekao da i razumijem da je to tako. Mi imamo odgovornost da to uradimo, zbog toga tražim od svih koji su to rekli budu spremni da pomognu, ne da me tapšu po ramenima. Sama činjenica kada je riječ o ukidanju blokade, nije to samo poj zadatak, nego mnogo nas koji vučemo istu stranu konopca”, zaključio je Schmidt, piše Radio Sarajevo.

Više o gostovanju Schmidta na Face TV pogledajte na linku ispod:

