Čović najavio posljednju rundu razgovora u vezi izmjena Izbornog zakona

– Ali, to je kontinuitet onoga što radimo, a što nismo uspjeli uraditi u prošloj kalendarskoj godini koju smo obilježili kao onu koja bi trebala dati odgovor kako napraviti izmjene i dopune Izbornog zakona, a da osiguramo legitimno predstavljanje konstitutivnih naroda i provedemo sve presude Evropskog suda za ljudska prava u Strazburu i Ustavnog suda BiH – rekao je Čović.

Dodao je da se na dnevnoj bazi održava na desetine razgovora. Tokom sljedeće sedmice, najavio je, razgovori će biti vođeni u online formatu.

– U konačnici će, zadnji put sam rekao oko 20.januara, ali, mislim, 23., 24. i 25. ovog mjeseca biti završni razgovori sa predstavnicima američke i evropske administracije na temu izmjena izbornog zakona, sukladno provedbi Sporazuma iz Mostara koji se tiče Izbornog zakona, znači legitimno predstavljanje konstitutivnih naroda i, naravno sve ono što se veže uz to, ograničene izmjene Ustava. To bi trebao biti okvirni rok, kada bi se trebalo u konačnici usaglasiti na ovoj razini, a onda ići u parlamentarnu pripremu da bi sve to pravodobno mogli završiti, kako bi onda mogli organizirati, eventualno, izbore kako je to planirano – naglasio je Čović.

