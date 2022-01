Edin Ramić: Dodik želi pokazati snagu entiteta, koje nema

Ramić je na početku naveo kako se svaki praznik ili događaj u manjem bh. entitetu obilježava napadom na Bošnjake, kazavši da je to izraz nacionalnog naboja.

– Oni smatraju da će biti veći Srbi ili patriote ukoliko pokažu određenu snagu nad slabijim. Bili smo u situaciji da odmah nakon rata prolazimo kroz torture sa policijom, ali i civilimau RS-u. To je period koji je obilježio niz nemilih scena i događaja. Godine poslije rata su obilježene tim situacijama. Mislili smo da smo ušli u neki miran period, ali izgleda da nije tako. Ono što je zabrinjavajuće, jeste to da su napadi masovniji i incidentniji, ali isto tako da su počinioci istih veoma mlade osobe – upozorava Ramić.

Kazao je da se traži određena vrsta reakcije od Bošnjaka, ali smatra da većina u RS-u nisu pristalice incidenata.

– To su obično manje grupe ljudi koji su skloni alkoholu i kriminalnim radnjama. Crvena linija je pređena kada su se predstavnici vlasti u RS-u počeli ponašati kao da su vlast samo jednog naroda, provodeći time diskriminaciju prema Bošnjacima i Hrvatima. Svoju neku aktivnost promovišu kroz nasilje, smatrajući da time doprinose položaju RS-a. Nažalost, vlasti su ih ohrabrile, a mislim da okretanje glave od ovakvih stvari ne doprinosi nikome, a pogotovo ne doprinosi rješavanju cjelokupne situacije – istakao je Ramić.

Naveo je kako su incidenti poprimili neke nove oblike, počevši od Janje, Prijedora, pa do Doboja.

– Karakteristika jesu mladi ljudi i oni koji svoj društveni angažman provode kroz nasilje. Da li je to orekstriran napad na proces povratka ili nešto drugo, ne zna se, ali ima svoje poveznice. Naprimjer, u Doboju i Tesliću ranije tih napada nije bilo. Nažalost, velika krivica leži i u obrazovanju. Mlade generacije ne uče kroz obrazovanje da su pripadnici njihovog naroda ubijali, protjerivali, si.ovali, činili genocid, nego uče da su to heroji, koji im kasnije postaju uzori. To je nakaradan sistem obrazovanja i odgoja u samim domaćinstvima. Ono što bi vlasti manjeg bh.entiteta trebale uraditi jeste da se obavežu da će zaštititi svakog stanovnika. Potrebno je pružiti tu vrstu sigurnosti. Nažalost, naši ljudi koji su se vratili, na neki način su naučili da žive u nesigurnom ambijentu – objasnio je Ramić.

Kada su u pitanju počinioci ovih gnusnih stvari, Ramić je kazao kako se MUP RS-a trudi da pronađe počinioce, ali da kazne nisu adekvatne.

Ramić je rekao kako se nada da će članovi OSBiH koji su učestvovali u obilježavanju neustavnog dana RS-a biti sankcionisani.

– Ministar Podžić je već preduzeo neke određene aktivnosti i nadam se da će istrajati i uspjeti u tome. Dodik ovim želi pokazati neku svoju snagu, ali i snagu entiteta, koje nema. U Banjoj Luci su bili prisutni budžetski korisnici i stranački pripadnici. Ono što su oni očekivali jeste da bude više propraćeno, ali nisam primijetio da im je neko davao neku posebnu pažnju. Nažalost, za par dana će srpska nova godina i mislim da će opet doći do istog. Naši povratnici se čak na to i spremaju. Postoje neka poređenja sa devedesetim, ali ne postoji snaga tzv. VRS-a koju je tada imala zahvaljujući JNA. Mislim da oni neće krenuti u remećenje sigurnosti u ovoj zemlji baš iz tog razloga – smatra Ramić.

Naveo je kako je Inzkov zakon iskorišten za provođenje događaja koji su ranije najavljivani, piše Hayat.

Facebook komentari