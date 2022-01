Vranić odgovorio Sebiji: Uzela je monopol, hvalila se da može sve, a sada plače

Šta su tražili s KCUS-a

Podsjetimo, iz KCUS-a je zatraženo da zbog složene epidemiološke situacije u Kantonu Sarajevo, uzrokovane pojavom omikrona, omogući PCR dijagnostiku na koronavirus i u drugim javnim zdravstvenim ustanovama,piše Avaz.

Iz ove zdravstvene institucije su naveli da se samo na KCUS-u radi PCR dijagnostika.

Vranić je u izjavi za “Avaz” rekao da će ove sedmice PCR dijagnostiku početi obavljati i Zavod za javno zdravstvo KS.

Nisu ništa uradili da pokrenu testiranje

– Gospođa Sebija Izetbegović uzela je monopol nad svim. Hvalila se kako KCUS može preuzeti sve, testirati sve ljude jer imaju dva aparata. Međutim, ljudi koji to rade nisu mašine i ne mogu podnijeti ogroman pritisak.

Dok je bilo sve uredu šutjeli su i sada odjednom kukaju i plaču ministru. Ja kao ministar sam zatražio od Domova zdravlja da krenu sa testiranjem, a isto sam zatražio od Opće bolnice. Nisu ništa uradili da pokrenu testiranje i zato će morati odgovarati. Prošle godine angažirali smo i privatne klinike da provode PCR testove i nažalost dali smo im ogroman novac, a izgleda da ćemo to morati i ove godine. Ja sam zatražio od Zavoda za javno zdravstvo KS da počne provoditi PCR testiranja i direktorica Aida Pilav me obavijestila da će to početi raditi ove sedmice. Dok oni galame, ministar radi i šuti – kazao je Vranić.

