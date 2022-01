Dodik nastavlja sa skandaloznim izjavama. Ponovo spominje pripajanje RS Srbiji

Istakao je i da dolaskom “druge američke administracije Republika Srpska treba da rehabilituje pristup nekadašnjeg američkog službenika Sandyja Bergera koji je govorio o pripajanju Srba iz BiH Srbiji kao održivom rješenju”, prenosi “Blic”.

Dodik je iznio još niz skandaloznih i zapaljivih izjava.

Američki službenici

Tako on navodi da je Berger, koji je 1995. godine predvodio grupu američkih službenika, “smatrao da, ukoliko Muslimani ne ubijede Srbe da treba da ostanu u BiH, a Srbi u roku od tri godine ne iskažu želju da to učine, treba dozvoliti referendum o njihovom statusu i prihvatiti realnost da oni treba da se pripoje Srbiji, da bi to bilo održivo i trajno rješenje i usmjereno ka očuvanju regionalnog mira”, prenosi Srpskainfo.

On je napomenuo da je sa druge strane bila grupa diplomata nekadašnjeg američke državne sekretarke Madelaine Albright na čelu sa Richardom Holbruckom koji su smislili koncept “koji se sada pokazuje neuspješan”.

“Njihov koncept je u suštini bio lažan. Oni su ponudili Dejtonski sporazum, i u njemu dali određene koncesije svima, napravili su BiH od dva entiteta i tri naroda i rekli da smo mi ravnopravni, ali kasnije u implementaciji sve učinili da to nije tako”, rekao je Dodik za TV Happy.

“Mislim da dolazi vrijeme kraju tog koncepta, da će taj koncept možda još živjeti par godina, dvije-tri, dok je administracije Josepa Bidena.

Druga administracija

Sa dolaskom neke druge administracije mi treba da rehabilitujemo upravo ovaj Bergerov pristup i da ne bude to neka zloća, nešto što smo mi smislili, nego je to bio jedan realistički pristup, o tome je bila napisana studija”, naveo je Dodik, te podsjetio da je Berger bio američki sekretar za nacionalnu bezbjednost, prenosi B92.

On je ponovio da je oko 450 ljudi u tadašnjoj američkoj administraciji napravili karijere, motivisane na sterotipima o Srbima kao lošem narodu, remetilačkom narodu koji treba da bude kažnjen putem sankcija, pa na kraju i bombardovanjem.

“Ti isti ljudi se vraćaju u američku administraciju sa pričom o nezavršenom poslu”, rekao je Dodik i napomenuo da je Matthew Palmer napisao roman “Vuk u Sarajevu”, u kojem opisuje kako se američki diplomata vraća u Sarajevo da natjera na poslušnost neposlušnog “bosanskog Srbina”, koji prijeti da uruši njihova dostignuća, dodajući da je sigurno njega opisivao, prenio je B92.

Facebook komentari