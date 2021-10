Mijatović: “Čujem da je Dodik pjevao “Mene je Srpkinja majka rodila”. I mene je Srpkinja majka rodila, pa je ovo jedna brutalna sramota za BiH”

“Čujem da je Dodik pjevao “Mene je Srpkinja majka rodila”. I mene je Srpkinja majka rodila, pa je ovo jedna brutalna sramota za Bosnu i Hercegovinu i vjerovatno nanošenje štete BiH neće stati dok on ne bude smijenjen, sankcionisan i dok se ne nađe na mjestu na kojem treba, a to je van institucija BiH”, kazao je Mijatović.

Nema ništa od Dodikovih ranijih najava, dodaje, poput onih o formiranju oružanih snaga.

“Dodik nema para u budžetu ni za trase autoputa, kamo li za formiranje oružanih snaga. Apelujem na međunarodnu zajednicu, do jučer su se mnogi predstavnici ljubili sa Dodikom po kafanama, mimo institucija, zašto ćute sada? Postoji i njihova odgovornost za ovo što se dešava. Ostaje i pitanje šta ćemo mi uraditi. Mi, kao najveća opoziciona partija, radimo apsolutno sve i tek ćemo još uraditi sve, no prikladnije je to pitanje za koalicione prijatelje Milorada Dodika na državnom nivou. Zna se zašto imamo otete institucije u BiH”, naveo je Mijatović.

Napominje i da od rata nema ništa.

“U ovom trenutnku imamo dva destruktivna faktora u BiH. Jedan je glasni – to je Milorad Dodik. Drugi je tihi – koji je počeo čitavu ovu priču, a to je Dragan Čović, koji se sada ućutao”, zaključio je Mijatović, piše N1.

Facebook komentari