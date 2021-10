Mladen Ivanić: Sramota me je, na šta su spali srpski predstavnici u Sarajevu

Ja taj događaj zaista ne mogu komentarisati, jer me je sramota da na tu temu uopšte pričam. Sramota me je na šta su spali srpski predstavnici u Sarajevu – kazao je za portal “Avaza” bivši član Predsjedništva BiH, Mladen Ivanić. Ništa drugo osim stida on nije osjetio nakon što je od nas saznao da su u kabinetu u kojem je nekad i sam sjedio, u vremenu najveće političke krize od rata, odjeknuli zvuci harmonike i pjesma njegovog nasljednika na toj dužnosti Milorada Dodika.

Idemo u nepredvidivom pravcu

A komentirajući najveću političku i ustavnu krizu u BiH Ivanić kaže da po prvi put ima osjećaj da će biti teško naći razuman i normalan izlaz iz trenutne situacije.

– Bojim se da ona ide u nepredvidivom pravcu i da još uvijek niko ne shvata dovoljno ozbiljno stanje u kome se nalazimo – dodaje Ivanić.

On očekuje da se o Inckovom zakonu o zabrani negiranja genocida, koji je bio uzrok ili, kako kaže, bar formalni povod događajima koji su uslijedili, izjasne i PIC i OHR.

– Mislim da je to pretpostavka da se bar dio stvari vrati u normalu. Mislim da PIC treba da kaže da više neće biti bonskih ovlaštenja i da u ovoj zemlji moraju domaće institucije da rade svoj posao. Mislim da bi se time automatski i dio ljudi, koji sada uživaju, a nemaju razlog da uživaju – tu prije svega mislim na SDA i HDZ, koji su učesnici u vlasti a koji su dobrim dijelom odgovorni za ovo što se događa – natjerali da i oni uđu u neku vrstu političke aktivnosti i odgovora. Ovo se mora razumnim ljudima smirivati, a svako ko očekuje da će to stranci da urade bojim se da živi u pogrešnom osjećaju, jer ne vidim da će oni nešto spektakularno napraviti, pogotovo ne u kratkom roku – kaže Mladen Ivanić.

Dodikov avanturizam

Podsjeća da je još prije mjesec dana kazao da ovaj put Dodik ide do kraja, ali nije mu jasno na bazi čega se upustio u avanturu. Nazad ne može, jer bi izgubio svaki legitimitet i autoritet i zato ide na sve ili ništa.

– Po mom uvjerenju opozicija neće ići u Dodikov avanturizam i neće dovoditi građane RS u neizvjesnost. To će vjerovatno biti Dodikova odluka, a on ima većinu da uradi šta hoće. Iskreno, BiH konačno treba ozbiljan razgovor i da ljudi konačno shvate da jedni druge ne možemo prevariti. Da se prihvatimo onoga što imamo i da pokušamo u tome graditi uslove za bolji život. Nema u BiH definitivnih pobjednika i definitivnih gubitnika i konačno se na političkoj sceni moraju pojaviti ljudi koji su za kompromis, dogovor a ne za sukob kao način ostanka na vlasti. Svi oni, i Izetbegović, i Dodik, i Čović, žive od sukoba i na sukobu grade svoju političku karijeru. Iskreno ne mislim da je samo Dodik odgovoran. On je možda najodgovorniji, ali vjerujte mi da je ogromna odgovornost i drugih, onih koji prave slavodobitne kombinacije poslije nametnutih odluka umjesto da se bore da institucije BiH same odlučuju o BiH – ističe bivši član Predsjedništva BiH, Mladen Ivanić.

Podržao bi i da se dogovorom onih koji su je proizveli prevaziđe trenutna kriza, ali smatra da vladajuće stranke imaju problem s tim, jer podršku građana mogu dobiti samo na strahu i neizvjesnosti, a ne na načinu upravljanja pandemijom ili stanjem u kojem danas žive građani BiH, piše Avaz.

