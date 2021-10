Vukanović o lakrdiji Dodika: “Misli da je ispao veći Srbin ako je sa harmonikom pjevao srpske pjesme u Sarajevu”

– To pokazuje nivo ozbiljnosti njega i njegove šizofrene politike. Vidite da je promijenio vješto repertoar, on sad misli da je ispao veći Srbin ako je sa harmonikom pjevao srpske pjesme u Sarajevu, dakle nije to nikakva hrabrost.

Vidjeli ste pravi put Sarajeva, za razliku od Cetinja, u Sarajevu, hvala Bogu, nije bilo incidenta i to je dokaz da u ovom narodu u Bosni i Hercegovini nema mržnje i da bi ljudi željeli da žive u miru. A što je dovodio harmonikaša i plaćao, kad on ima u svojoj sviti dobrog harmonikaša i mogao je on da mu zasvira kao savjetnik, da ne plaća nekog drugog, jer ionako ga plaćaju institucije Bosne i Hercegovine da ništa ne radi. Nevjerovatno je da sa jedne strane širi strah, što izaziva zabrinutost kod građana sa svojim suludim najavama i avanturističkim potezima, a onda poslije dva dana dolazi, smije se, pjeva neke pjesme. Dakle, to je jedan od pokazatelja da je čovjek izgubio razum.

Treba mu vremena da ponovo bude racionalan da se uravnoteži – kazao je Vukanović za portal “Avaza“.

Facebook komentari