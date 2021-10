Nermin Nikšić: Dodik je svjestan da je pred svojim političkim krajem

Kaže da su u ponedjeljak imali strateško planiranje na kome učestvuju ljudi iz predsjedništva SDP-a i svi izabrani i imenovani zvaničnici.

“Zaista smo se fokusirali na pokušaj i besramne napade na institucije države Bosne i Hercegovine, ugrožavanje teritorijalnog integriteta, rađenje krivičnih djela kad je u pitanju ugrožavanje teritorijalnog integriteta i ustavnog poretka u BiH i odlučili se da djelujemo u nekoliko pravaca. Da tražimo hitan sastanak sa visokim predstavnikom, da tražimo hitan sastanaka sa specijalnim predstavnikom i ambasadorom EU, da se obratimo zemljama svjedocima, ambasadama zemaljam potpisnica Dejtonskog sporazuma i da se obratimo političkim partijama socijalističke internacionale, da ih upoznamo sa stanjem u BiH i skrenemo pažnju da zaista ovo prelazi sve granice, da imamo blokadu državnih institucija, da imamo antidržavno djelovanje od strane ljudi koji zaista, ono što je za mene porazno i što ja jednostavno ne mogu da prihvatim, čini mi se da je krenuo na put bez povratka i da upravo svjestan toga gospodin Dodik ustvari je zaista spreman da izazove i da dovede do nekakvog sukoba na području BiH kako bi sačuvao svoje stečene pozicije i svoje carstvo. I ovu priliku koristim da apelujem na sve građane u BiH da ne nasjedaju na to. Siguran sam da nema puno onih koji su spremni založiti sebe i svoju djecu ponovo da bi ratovali za nekog drugog. Ali isto tako sam svjestan da bi jedna iskra bila dovoljna jer na svim stranama ima onih koji bi to jedva dočekali. Zbog toga je vrlo važno da preveniramo, da djelujemo i koristimo sva raspoloživa, demokratska, zakonska sredstva da razgovaramo sa predstavnicima međunarodne zajednice, sa svima onima koji ovdje imaju svoju ulogu i mogućnost da nešto zaustave.”

Smatra da je ovo apsolutno najradikalnije izdanje Milorada Dodika, te da BiH nije bila u većoj političkoj krizi od potpisivanja Dejtonskog mirovnog sporazuma.

“Christian Schmidt je tek došao i plus je došao u situaciju kad je ovdje već bila na snazi određena blokada i sasvim izvjesno, i ja da sam na njegovom mjestu teško da bih u ovom trenutku pravio neke velike rezove. Prvo bih pokušavao da razgovaram sa svima. Vidite da je on bio i u Hrvatskoj i u Srbiji, da razgovara, učestvuje i siguran sam da neće ostati na pasivnosti, bar na osnovu razgovora koji sam ja imao s njim.”

Na pitanje da li i u kome vidi alternativu Miloradu Dodiku i politici SNSD-a, Nikšić odgovara: “U jednom periodu sam stvarno isticao činjenicu da je vrlo mala razlika između pozicije i opozicije u RS-u kad je u pitanju odnos prema državi BiH i njenim institucijama i kad je u pitanju odnos prema zločinima počinjenim u BiH, To smo mogli vidjeti i kad je u pitanju Zakon koji je nametnuo visoki predstavnik. Imali smo priliku da vidimo njihove radikalne stavove i negiranje pravosnažne sudske presude koja kaže da je počinjen genocid u BiH i stvarno mi je bilo žao da su potpali pod uticaj i da je u jednom trenutku ispalo da Dodik vodi i poziciju i opoziciju u RS-u. U posljednje vrijeme primjetno je da se ipak opozicija polako izvlači iz tog zagrljaja, da nisu baš u stroju kad je u pitanju rušenje i pozivanje na rušenje ustavnog poretka. ali je tačno i da još uvijek učestvuju u blokadi rada institucija i ja se nadam da će razum prevladati i kod njih ali i kod ljudi iz SNSD-a koji, siguran sam, ne razmišljaju baš ovako radikalno kao njihov lider i da nisu spremni baš krenuti za njim u provaliju u trenutku kad on to pokušava da uradi.”

Žao mi je što još uvijek postoje ljudi koji misle da su ugroženi jedni od drugih

Kaže da neke izjave i ponašanja, pogotovo vezano za događaje oko Srpske pravoslavne crkve, neodoljivo podsjećaju na događanja koja smo imali ’90-e godine.

“Na svu sreću još uvijek nemamo onih spektakularnih događanja naroda i siguran sam da će ponovo, kao i do sada, ovo biti još jedna predstava. Gospodin Vučić vrlo dobro balansira u odnosima sa međunarodnom zajednicom i sa izjavama. Dakle ničim izazvan on je uvezao Republiku Srpsku i sad će velike sile tražiti ukidanje RS-a, a on ide da brani eto kao Kosovo i ljude na Kosovu. I onda je druga već izjava mirotvorci nemojte, morate čuvati mir ali štitite svoje ljude, mi smo tu da vas podržimo. Dakle on vješto balansira s tim izjavama ali sam siguran da je svjestan svog položaja, položaja Republike Srbije i da je teško da, bez obzira na koga i ko bi ga u ovom trenutku podržao, da teško smije krenuti u neku radikalniju avanturu. Uostalom svjedoci smo da on i nije baš nekom svojom retorikom podržavao ovu priču Dodika, osim onog poziva i omogućavanja njemu da se obrati na Samitu nesvrstanih.”

Ističe da mu je žao što još uvijek postoje ljudi koji misle da su ugroženi jedni od drugih.

“Koji misle da su više ugroženi kao Srbi od Bošnjaka i Hrvata, kao Bošnjaci od Srba i Hrvata ili Hrvati od Srba i Bošnjaka umjesto da shvate da su ugroženi zbog nesposobne, korumpirane i kriminalne vlasti koja im plate drži na nemoralno niskom nivou, koja se ne brine o statusu penzionera, koja ne vodi računa o socijalnim kategorijama, koja ne vodi računa o privlačenju investitora i investicija u BiH. I mi kao SDP, potpuno svjesni težine političke krize i političke situacije, sasvim sigurno nećemo mirno gledati ni ponašanje ni retoriku ni priču o razvaljivanju BiH, ali ne želimo upasti u zamku da se opet bavimo ko je veći nacionalista, ko više brani od imaginarnih neprijatelja i na taj način zanemarimo priču o minimalnoj plati, penzijama, zdravstvenom osiguranju. Dakle, ponašanje Dodika nije samo sračunato na to da se ne priča o kriminalu, korupciji i ovome. On je svjestan da je pred svojim političkim krajem i zbog toga ta svijest može biti opasnost za stanje u BiH.”

Kada je riječ o izborima Nikšić navodi da je i ranije govorio da Denis Zvizdić ne može imati podršku SDP-a.

“Nismo mi to rekli juče, prekjuče, tome ima 6-7 mjeseci. To sam rekao u direktnom razgovoru gospodinu Zvizdiću da ne može biti kandidat. Dakle ni za pedalj nismo odustali od one priče koja je na početku bila. Da tražimo zajedničkog nestranačkog kandidata, ukoliko možemo naći takvog. Ukoliko ne dođemo do takvog koji je prihvatljiv za sve, mi smatramo da SDP, kao najjača politička partija, ima pravo da ponudi prvog. Možda taj kandidat neće biti prihvatljiv ljudima iz Trojke, možda neće biti prihvatljiv drugim opozicionim političkim partijama s kojima pričamo o podršci za tog kandidata, ali ako bude prihvatljiv onda bi vrlo izvjesno mogli doći u situaciju da na izborima idemo 1 na 1. Ali ne mislim da je u ovome trenutku, godinu dana do izbora, važno ko će biti kandidat. Mislim da j epuno važnija ova situacija koju imamo kad su u pitanju napadi, doduše još uvijek retorički, na teritorijalni integritet, ustavni poredak i institucije države BiH, blokade koje imamo.”

Pojašnjava da je smatrao i stalno govorio da je Desni Bećirović, čovjek koji je na prošlim izborima pobijedio, prvi izbor SDP-a, piše Federalna.

“Nažalost, Denis se zahvalio na tome i rekao da neće biti kandidat. Naravno da ćemo mi sada tražiti nekog drugog, ukoliko ne bude ova varijanta o kojoj sam govorio.”

Najvažnije je da imamo fer i poštene izbore

Nikšić kaže da pitanje bi trebalo pisati na spomen obilježju na Kazanima nije poljuljalo odnose unutar koalicije iz prostog razloga što su navikli da o stvarima o kojima ne misle isto, razgovaraju.

“Ne moramo misliti isto svi o svemu. Ono što je za mene važno je da konačno pravimo iskorak i da konačno bude obilježeno to mjesto i da bude spomen obilježje. Koji će tekst biti, o tome nek Gradsko vijeće donese odluku. Ni na koji način to ne treba politizirati i od toga praviti bilo kakvu dramu. Ljudi koji ne pristaju i ne priznaju pravosnažnu sudsku presudu da je bio genocid, sad odjednom hoće da politiziraju šta će pisati na ploči.”

Ističe da nastavljaju rad na ujedinjavanju opozicionih snaga, te da je najvažnije da imamo fer i poštene izbore, prenosi Federalna.

“Smatram da ćemo teško do Nove godine donijeti izmjene Izbornog zakona. Ne vjerujem da će iko osim nas to uraditi. Mi ćemo biti dio rješenja. Kad je u pitanju izbor člana Predsjedništva spremni smo na obje varijante, samo ne može biti asimetrično rješenje. Za nas je ključno pitanje Dom naroda i njegove nadležnosti. Ako ne dođemo do rješenja smatramo da treba ponuditi sporazum svim političkim partijama da imamo elektronsku kontrolu glasanja, da nakon tih izbora ćemo dobiti, rekao bih, umjerenije i normalnije ljude u parlamentima zato što je evidentno da političke partije koje su na vlasti ne kradu samo od opozicije, nego kradu i unutar svojih lista pa namještaju rezultate izbora, i da sve političke partije i kandidati potpišu izjavu da se obavežu da će nakon izbora, u roku od godinu dana, donijeti taj zakon, a da oni koji budu opstruirali to donošenje prihvate kao sankciju oduzimanje mandata. Dakle da bar pokušamo napraviti neki dogovor da imamo izbore, a onda da izabrani ljudi rade svoj posao.”

Facebook komentari