Nermin Džindić: “Da smo slušali odluke ‘BH Gasa’ ostali bi bez plina”

U toku intervjua, ministar Džindić se osvrnuo na porast cijena plina, izgradnju Bloka 7 Termoelektrane Tuzla, namjensku industriju u FBiH, rekonstrukciju rudnika, poticaje privrednicima….

Prelazak na Turski tok

Na pitanje urednice i voditeljice Helene Javor – Ibrahimbegović, šta se posljednjih mjeseci dešava u kompaniji “BH Gas”, ministar Džindić je istakao da su problemi počeli otprilike oko novogodišnjih praznika.

– Radi se o tome da je Gazprom, državna kompanija Ruske Federacije, snabdjevače “Energoinvest” i “BH Gas” u to vrijeme, obavijestila da se prelazi na Turski tok i da se pripremimo za to. Obje kompanije su bile obaviještene, jedni su odbijali odluku, drugi su prihvatili. Nakon nekoliko sastanaka Vlade, zamolili smo ministricu Turković da nam pomogne, i ona je uspjela da ispregovara sa ruskim ambasadorom da se prolongira taj prelazak. Od 1. aprila je bilo ili imate plin koji ide turskim tokom ili nemate plina. “Energoinvest” je naravno potpisao i oni su nosioci tog ugovora. On je i jedini snabdjevač po uredbi Vlade FBiH u regulisanju gasnog sektora. Rukovodstvo “BH Gasa” se protivilo toj odluci, naveli su nekoliko razloga zbog čega to nije bilo dobro uraditi. Njihovim odlukama bi mi Federaciju ostavili bez plina i to se naravno nije smjelo dogoditi – istakao je ministar Džindić.

Poskupljenje plina u FBiH

Kada je u pitanju poskupljenje plina, ministar Džindić je istakao da će cijene ostati iste do Nove godine.

– Iako se cijena od Gazrpoma prema “Energoinvestu” od 01.01.2021. godine do današnjeg dana povećala za čak 48 posto, mi imamo dovoljno zaliha koje su prethodnih godina akumulirane na računu kompanija koje su se bavile uvozom i distribucijom gasa. Iskoristit ćemo svaki fening da vratimo građanima ono što je uzeto od njih. Nakon toga, iza Nove godine, ako ne bude dovoljno sredstava, od tih kompanija koje su uzimale višak sredstava, svakako da ćemo ići sa povećanjem onoliko koliko to tržište bude tražilo – izjavio je.

