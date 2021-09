Puhovski: Milanović je politički sin Tuđmana u odnosu na BiH

Milanović redovito svojim izjavama diže prašinu u Bosni i Hercegovini, a tako je bilo i ovaj put, kada je iz New Yorka poručio da je on predsjednik svih Hrvata, pa i onih u BiH.

Željko Komšić, član Predsjedništva BiH, redovito odgovara Milanoviću, a jučer je u svom govoru pred Općom skupštinom UN-a Hrvatsku i Srbiju indirektno optužio za “teritorijalne pretenzije”.

“Kao premijer nije bio neki naglašen ljevičar”

Puhovski kaže kako nije iznenađen takvom Milanovićevom retorikom.

“Zoran Milanović je odlučio zahvatiti glasove iz desnog biračkog bazena, a s druge strane on ni kao premijer Hrvatske i predsjednik SDP-a Hrvatske nije bio neki naglašen ljevičar tako da njegova izjava o tome da je predsjednik svih Hrvata, pa i onih u BiH, nije veliko iznenađenje”, rekao je za Slobodnu Bosnu.

“Nezakoniti politički sin Franje Tuđmana”

Ipak, iznenađenje je, prema Puhovskom, razina na kojoj se kreću Milanovićeve izjave o BiH.

“U više navrata sam rekao da se Milanović profilirao kao nezakoniti politički sin Franje Tuđmana u suverenističkom smislu u odnosu na BiH i to se nastavlja. Naravno, on nije jedini koji kvari odnose u regiji. Tu značajnu ulogu igraju i Aleksandar Vučić i njegova ekipa iz Srbije, Komšić i njegova ekipa iz BiH, Dodik radi svoje. Dakle, imamo jako neugodnu situaciju na svim stranama. Interesantno je da je Milanović u zadnji tren otkazao susret s glavnim tajnikom UN-a Antonijem Guterresom, što isto treba čitati u ovom kontekstu, ali u svakom slučaju činjenica je Milanović da sebi uzima prevelike ovlasti u mandatu. Ne slijedi da je u krivu kada govori o Komšiću jer ja mislim da je Komšić političar koji se lažno predstavlja, ali mu je sustav to omogućio”, kaže Puhovski.

Puhovski ističe kako prolijevanja krvi na Balkanu neće biti, ali da ovakvo stanje i tenzije upućuju na to da ćemo “lagano crkavati u regiji”.

“Milanović je desnije od Plenkovića i HDZ-a”

Također, Puhovski je ocijenio kako je Milanović na političkoj sceni desnije od Plenkovića i HDZ-a.

“On je sada na hrvatskoj političkoj sceni desnije od Plenkovića i HDZ-a i njega desnica podržava protiv Plenkovića. No on je već jednom izgubio na parlamentarnim izborima kada je pokušao igrati na desnu kartu. Što se tiče angažmana visokog predstavnika Christiana Schmidta, on je na početku svog mandata dao dvije-tri izjave koje su shvaćene kao očita podrška hrvatskoj strani, pa su Hrvati počeli trijumfalistički “arlaukati”, kako se to često u BiH događa, i onda je naravno zaključeno da je otišao daleko, pa se počeo povlačiti, ali realno je da se neće ništa napraviti jer ljudi koji vode BiH nemaju ni sposobnosti ni interesa da se dogovore ni o čemu”, rekao je politički analitičar Žarko Puhovski za Slobodnu Bosnu,pišu Vijesti

