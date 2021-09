“Nek gospoda iz SNSD-a, SDA i HDZ-a, kojima odgovara ova kriza, sjednu i dogovore se kako prevazići ovu krizu. Njima ovo odgovora jer se najbolje snalaze u krizama, odgovara im kriza koja je na ivici sukoba jer oni znaju da vladaju samo u takvim situacijama. Loptica je u dvorištu Milorada Dodika. Mogu se složiti s Vama da je on svojim agresivnim izjavama vjerovatno dijelom doveo do ovoga. E pa nek danas agresivno ponudi i rješenje nastale krize.”

Dodik je agresivno doveo do krize, pa neka rješava

Predsjednik DNS-a Nenad Nešić smatra da posao državnog poslanika nije da prisustvuje jednoj ili dvjema sjednicama u toku mjeseca.

“Posao državnog poslanika je da bude u narodu, među narodom, da vidi šta je problem u državi, šta je problem njegovog naroda, kako da pomogne tom narodu. Tako da ja osjećam da radim”, ističe Nešić za FTV.

Kaže da je ovoj godini i na kraju prošle u više navrata ukazivao na problem budžeta.

“Nije odgovornost na opoziciji, što DNS i jeste, nego je odgovornost na vladajućim političkim partijama, prije svega na SNSD, SDA i HDZ. Oni su odgovorni i za krizu koju trenutno imamo i za to što budžet nije usvojen. Da ima imalo morala ovakav Savjet ministara bi davno pao. Mi danas nismo bili na sjednici jer smo u NSRS-u usvojili zaključke i ja sam to danas jasno rekao”, naveo je on.

Odgovarajući na pitanje kako vidi rješenje problema Nešić odgovara da je rešenje problema kompromis.

“Treba da nađemo rješenje koje će zadovoljiti sve narode koji žive u BiH, a ne samo jedan narod. Rješenje problema je demokratija koja je potrebna i Srbima i Bošnjacima i Hrvatima. Rješenje je da zakone donose izabrani predstavnici, a ne neki tuđi visoki predstavnici. Nametnuti zakoni nas nigdje ne vode. Ni u jednom od 14 prioriteta Evropske komisije nije postavljeno da se dogovorimo oko Krivičnog zakona. Ne postoje uslovi da učestvujemo u odlučivanju na nivou BiH. Mi ne blokiramo ništa”, naglasio je.

On tvrdi da se u Sarajevu i svuda vodi pogrešna politika jer nije opozicija stala uz Dodika, već uz Republiku Srpsku i sprski narod.

“Nema ovdje nikakve podrške Dodiku. Ima neupitnost Republike Srpske.”

Ističe da se kompromis može postići razgovorom, ali da ne može opozicija preuzeti te aktivnosti.

“Nek gospoda iz SNSD-a, SDA i HDZ-a, kojima odgovara ova kriza, sjednu i dogovore se kako prevazići ovu krizu. Njima ovo odgovora jer se najbolje snalaze u krizama, odgovara im kriza koja je na ivici sukoba jer oni znaju da vladaju samo u takvim situacijama. Loptica je u dvorištu Milorada Dodika. Mogu se složiti s Vama da je on svojim agresivnim izjavama vjerovatno dijelom doveo do ovoga. E pa nek danas agresivno ponudi i rješenje nastale krize”, kazao je Nešić, koji je i poslanik u Predstavničkom domu BiH, piše BN.

