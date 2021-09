Milorad Dodik uoči sastanka s Vučićem: Na dobrom smo putu da RS postane nezavisna

“BiH je nemoguća zemlja, ne zato što to Milorad Dodik govori, ja to samo konstatujem. RS se ne može ukinuti, ona će jednog dana postati nezavisna zemlja”, kazao je između ostalog u gostovanju, prenosi N1.

Susret Vučića i Schmidta?

“Da, rekao sam da se ne slažem s tim, ali razumijem da postoje razlozi. Sutra dolazi gospođa Merkel. U tom pogledu to razumijem, i danas ću pričati sa predsjednikom. Ono što je i sam Vučić rekao je na neki način što se očekivalo, ali nema nametanja”, kazao je Dodik i ponovo kazao da za njega Christian Schmidt “nije visoki predstavnik”.

“On nije visoki predstavnik. Kada se meni predstavi kao izaslanik zemalja Kvinte ili izaslanik zemalja koje su glasale za njega, mogu da razgovaram u tom svojstvu ali kao visoki predstavnik on ne postoji. NSRS je rekla da se neće prihvatiti nijedna njegova odluka. On je lažni visoki predstavnik“.

Situacija u BiH?

“Mnoge stvari koje tamo funkcionišu nemaju dejtonski osnov. Mi smo 2006. prekinuli s tim i rekli da nećemo da pričamo o prenosu nadležnosti, a onda su oni smanjili ulogu visokog predstavnika i prebacili to na ustavni sud gdje sjede tri stranca i dva muslimana i mogu sve da nametnu“, dodao je Dodik.

“Kad ćete biti politički mrtvi kao narod; sad ili za 20 godina ili ćete se suprostaviti tome? Ja se suprostavljam tome. Ja nisam dobio mandat da dobijem klimoglavac, ja sam rekao da je Sarajevo potpuno nepovoljno okruženje za mene. Ja tu vidim mržnju u očima običnih ljudi prema meni, ja to vidim. Oni su edukovani da je Dodik kriv zato što oni ne mogu dobiti svoju državu. Ja sam dobio mandat da čuvam ustavni poredak RS koji se zasniva na ustavu BiH i ustavu RS. Oni traže od mene da ja klimnem glavom na njihove zahtjeve i da se to prenese na nivo BiH i onda će nam opet doći za sedam dana i tražiti nešto novo“, kazao je.

Kazao je da “ne voli BiH, a voli RS i Srbiju”.

“Ja samo pokušavam da budem realan, da tu neku realnost prenesem u neki razgovor. Tamo postoje Bošnjaci koji su zagledani u Tursku. Ja ne volim BiH, a volim RS i Srbiju. Zašto bi to nekoga iritiralo? Ja ne navijam ni za jedan sport u kojem učestvuje neko iz BiH. To nije zemlja koja meni pripada, to je nešto što je nama nametnuto. Nemojte me natjerati da radim nešto što ne volim“.

“Politike dominacije”

Dodik je kazao da politike koje dolaze iz Sarajeva su “politike dominacije”.

“Politike iz Sarajeva koje dolaze su politike dominacije. BiH je nemoguća zemlja, ne zato što to Milorad Dodik govori, ja to samo konstatujem. RS se ne može ukinuti, ona će jednog dana postati nezavisna zemlja. Mislim da smo na dobrom putu toga, imam strah da ne propustim tajming koji se može desiti“.

“Nije moguć rat, moguć je neki mali incident u smislu zabludnih ljudi iz FBiH koji bi umislili. RS neće centimetra izaći iz svoje teritorije, a oni koji bi ušli na njen teritorij moraju računati da će ona da se brani”, istakao je u gostovanju na Prvoj TV.

