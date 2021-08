Zastrašujući govor mržnje: Milorad Dodik na najgnusniji način govori o Bošnjacima

Zastrašujući govor mržnje o Bošnjacima sinoć je javnost u Bosni i Hercegovini mogla čuti u emisiji Radio-televizije RS (RTRS), odnosno u intervjuu kojeg je ovoj televiziji, dijelu RTV servisa pod kontrolom vlasti u bh. etnitetu RS, dao srpski član Predsjedništva BiH Milorad Dodik.

Na pitanje da li se plaši sankcija jer je došao u konfrontaciju sa novim visokim predstavnikom Christianom Schmidtom i Zapadom, Dodik je odgovorio zapjenušanim kvalfikacijama, prije svega protiv Bošnjaka. Ali ne samo njih. Na udaru su se našli i Nijemci, njemačka vlada, Amerikanci…

Nećemo da budemo zajedno. Hej…

“Ah, oni uvijek potežu takvu vrstu priče… Slušajte, previše sam ja u ovome. Ja sam davno rekao da želim ovdje u Banjoj Luci, a poslije političkog života, da prođem i da mi ljudi ne psuju majku, već da kažu: “Poštovanje gospodine Dodik”. To mi je važnije nego šta će jedan Schmidt… Njega njemačka vlada koja je ostrašćena, ili američka, koja živi neki idealizam ovdje, i da nam nametne neku priču. Ne žele dobro ovim narodima. Oni su nas davno razdvojili. Ovo je nemoguće, mi nećemo budemo zajedno. Hej… Nećemo. Ne. Kažu muslimani da neće s nama. Oni hoće s nama, ali da mi ne postojimo (smijeh). A mi nećemo s njima, takvi kakvi jesu…”, kazao je Dodik u veoma nervoznom istupu.

Šta je Bosna!?

Dodao je da “svi glume ovdje, kao, mi pravimo neku Bosnu”.

“Šta je Bosna?! Jedna iluzija. Koja ne može da funkcioniše. Ja to samo otvoreno govorim. I oni to savršeno dobro svi znaju. Kakva Bosna i Hercegovina, šta se ona osjeti u Banjoj Luci? U kom smislu se ona osjeti? Ima te nekoliko ovdje koji primaju nešto para od tih nevladinih organizacija. E, oni kao nešto BiH. Imat ljudi koji su prodali svoje karaktere da bi lagodnije živjeli, pa oni nešto pričaju. Dominantan broj, 98 posto ljudi smatra da je ovo nemoguća zemlja. Smatraju to Hrvati jer su isuviše mali, pa se boja se majorizacije dodatne, pa ja kažem u ime njih, pa oni meni kažu: “Bravo, gospodine Dodik””, kazao je Dodik.

Bošnjaci? Šta oni misle?

Potom je počeo govoriti o Bošnjacima u negativnom kontekstu.

“Bošnjaci? Šta oni misle? Nema ih dovoljan broj, nemaju dovoljno kapaciteta, nemaju u sebi kapaciteta da to budu, oni nisu državotvoran narod, oni su podanički narod. Ja ne vrijeđam nikog, ja samo dajem karakteristike. Ako ste mogli da primite namjesnika (smijeh). To je ista ona prča (kao) iz Andrićevih priča. Kažu kada je dolazi neki vezir u Travnik, onda su u Sarajevu organizovali skokove na glavu u Miljacku, koja je uvijek bila plitka. Dešavalo se da su neki čak slomili vrat, neki bi poginuli. Ali, eto, od te silne dragosti što dolazi čovjek koji upravlja s njima oni skaču na glavu u Miljacku, i na taj način iskazuju svoju radost i na kraju završavaju fatalno”, rekao je Dodik.

To je patološki

Komentirajući prijem povodom dolaska novog visokog predstavnika u BiH rekao je da se osjeća “kao da smo stavljeni u svemirsku orbitu”.

“Ta njihova radost je iz jednog razloga. I to je patološki. I to samo konvertiti na taj način funkcionišu, kakvi su muslimani. Jer su oni konvertovali svoju vjeru ranije nekog vremena. Nemam namjeru nikog da povrijedim. Ja samo hoću da govorim o činjenicama”, iznosio je Dodik kvalifikacije na račun Bošnjaka, te nastavljao:

“Šezdesetih godina prošlog vijeka oni su se ovdje zvali Srbi – muhamedanske vjere. Pa su postali 1962., 1964. godine muslimani sa malim “M”, jer je to trebalo Titu jer je gradio odnose sa Pokretom nesvrstanih pa da pokazuje da ima dobar odnosa prema muslimanima. Da bi devedesetih, 1993. godine oni sami sebe nazivaju Bošnjacima, s namjerom da taj naziv bude dovoljno intrigantan da intrgriše sve Srbe i Hrvate, da se stvori bosanska nacija, bosansko pismo, bosanski jezik… i Ne znam šta sve bosansko… “.

Dodik je sve to iznio, poneitrajući da Srbi ne žele sve to jer “imaju svoju vjeru, naciju, jezik, državu Republiku Srpsku, ma šta o tome neko mislio”.

Povodom gostovanja Dodika na RTRS-u i iznesenih kvalifikacija portal Radiosaraajevo.ba je kontaktirao Regulatornu agenciju za komunikacije (RAK) te zatražio informaciju da li su zaprimili prijave i da li će biti pokrenut postupak povodom iznesenih kvalifkacija koji upućuju na jezik mržnje.

Pogledajte Dodikov govor o Bošnjacima od 31.30 minuti intervjua:

