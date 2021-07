Crnadak: “Peticija protiv Inzkove odluke koju je pokrenuo Milorad Dodik je ‘notorna glupost’; Ko god je ne potpiše uradio je veliku stvar za RS”

Generalni sekretar PDP-a Igor Crnadak prokomentarisao je odluku Valentina Inzka da zabrani negiranje genocida kao i potez Milorada Dodika koji je uslijedio, a to je potpisivanje peticije. Smatra da “Republika Srpska mora utvrditi odgovor hladne glave” i da je Dodikova peticija laž.

Prvo je prokomentarisao Inzkovu odluku za koju je kazao da je besmislena i nepotrebna te da “pogoduje samo onim strankama kojima odgovaraju konflikti, poput SNSD-a i SDA”.

Kao dokaz za njegove tvrdnje navodi to što su nakon odluke glavne teme ponovo genocid, razdruživanje, ugroženost i slično.

“Likovanje iz Sarajeva je potpuno promašeno, jer Inzkova odluka ne može ugroziti srpski narod i Republiku Srpsku, zato što to njen narod neće dozvoliti i zato što su Republiku Srpsku međunarodno priznali svjetski centri moći. Zbog toga se odgovor Republike Srpske treba utvrditi “hladne glave” i on ne smije Republiku Srpsku uvesti u nove rizike i izolaciju. Ne smije se nijedna odluka donijeti po principu “uradit ćemo to pa šta bude” i ne smije se zbog reakcije na Inzka Republika Srpska povesti putem mraka, sukoba i samoizolacije”, naveo je on.

Peticija predstavlja podršku SNSD-u

Naglašava da je peticija protiv Inzkove odluke koju je pokrenuo Milorad Dodik “notorna glupost”.

“Svako ko je ne potpiše uradit će veliku stvar za Republiku Srpsku, jer će se na taj način suprotstaviti nastavku pljačkanja i privatizacije institucija SNSD-ove koalicije. Podrška ovoj peticiji nije podrška Republici Srpskoj, nego samo politici SNSD-a. Poseban razlog zašto ne treba potpisati peticiju su njena dva glavna promotera, Milorad Dodik i Radovan Kovačević. Prvi je poznat po svom izvornom stavu o Srebrenici: ‘Ja savršeno dobro znam šta je tamo bilo, bio je genocid i to je presudio sud u Hagu’, a drugi je poznat po tome što je Republiku Srpsku do jučer nazivao Republikom Šumskom. Niko iz Republike Srpske ne zaslužuje da bude u koloni koja na čelu ima ovakve likove”, navodi Crnadak.

Podsjetimo u petak je Valentin Inzko nametnuo izmjene zakona kojima se zabranjuje negiranje genocida, nakon toga je uslijedio niz reakcija, a sasvim očekivano Milorad Dodik je organizovao peticiju iza koje će pokušati da sakrije svoje ponašanje i stavove, prenosi “Klix“.

