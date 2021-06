Bisera Turković: “Sramotan prikaz veličanja genocida uoči konačne presude ‘Mesaru iz Bosne'”

Tu informaciju je na svom Twitter nalogu objavila novinarka BIRN-a Nermina Kuloglija.

Ona je objavila da se projekcija filma održava “u znak podrške i zahvalnosti Ratku Mladiću, prvostepenom presudom osuđenom na doživotnu kaznu zatvora.

“Podizanjem tri prsta i uzvicima ‘Živjela Republika Srpska’, ‘Živio Ratko Mladić’ započela je projekcija filma na centralnom trgu u Bratuncu”, napisala je Kuloglija u opisu videa.

Na ovu objavu reagirala je i ministrica vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Bisera Turković.

“Sramotan prikaz ‘veličanja genocida’ uoči konačne presude Haškog tribunala za ‘Mesara iz Bosne’. Na istom području se dogodio jedan od najgroznijih zločina za koji je čovječanstvo znalo!”, napisala je ministrica Turković, piše “Radio Sarajevo“.

A disgraceful display of “Genocide Glorification” on the eve of the final verdict by the ICTY in the Hague for the “Butcher of Bosnia”. In the same area were one of most heinous crimes known to humankind occured! #PassGenocidelawNow https://t.co/Y5U5kIM41c

— Bisera Turković (@BiseraTurkovic) June 8, 2021