BiH od danas branimo iz Republike Srpske! Formiramo treći blok, imat ćemo kandidata za Predsjedništvo BiH iz RS!

Socijaldemokratska partija (SDP) BiH danas je pozvala političke stranke da se pridruže formiranju trećeg bloka u Republici Srpskoj.

– Ideja naših drugova iz RS-a je da se BiH danas brani iz RS-a. Zbog toga smo se odlučili da mi napravimo svoj “non-paper”, a da pokušamo formirati treći blok u RS. To bi bio blok pored onog koji je oko SNSD-a i onog koji je oko SDS-a i PDP-a. Naš blok bi okupljao stranke kojima je stalo do teritorijalnog integriteta BiH – rekao je predsjednik SDP-a Nermin Po njegovim riječima treći blok trebao bi biti nadstranačko tijelo, u koje su pozvani svi oni koji drže do teritorijalnog integriteta i suvereniteta BiH.

– To trebaju biti ljudi koji žive, rade i nose se s teretom RS. Uvjereni smo kad bi ovaj projekat zaživio da bi imali priliku da pokažemo da nam je stalo do države, a ne stranke. Interesi BiH su prioritet. SDP-e je spreman da preuzme teret ovog projekta – kazao je Nikšić.

Potpredsjednik SDP-a Vojin Mijatović obrazložio je da se potencijalno radi o 60.000 glasova. Imat ćemo gotovo godinu i po da animiramo dijasporu da glasa. Mogli bi imati šest do osam zastupnika u Narodnoj skupštini RS i to su dva u Domu naroda i neće se moći dogoditi da Bakir Izetbegović pokloni SNSD-u jednog zastupnika. Ovo je činjenica. Ključ je da pokažemo da je moguća građanska BiH i da se ne odričemo 49 posto teritorije BiH – naglasio je Vojin,piše Depo

Kaže da treći blok mora imati kandidata za člana Predsjedništva BiH iz RS.

– Bez obzira što ne možemo pobijediti, ali mora se poslati poruka da može građansko. Ovo neće biti projekat niti jedne vjerske zajednice, hoćemo da izbacimo riječ povratnik i da je zamijenimo s građanin. Ukoliko ovo zaživi vidjet ćete da ne postoji moć Milorada Dodika. Neće više biti blokada u Domu naroda – istakao je Mijatović na pres-konferenciji SDP-a BiH.

Facebook komentari