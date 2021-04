Vukanović: “Zabili su mi nož u leđa, a ja sam sve neprijatelje stekao braneći njih!”

Stanivuković je trebao reagovati, a ne da mi zabija nož u leđa, jasno me eliminisao. Ti ljudi su spremni da me otvore kao kesu smokija, pojedu i bace! Dva kumstva sam upropastio zahvaljujući PDP-u i opšte stvari! Spdali su se sa mnom i smijali što imam rak! Tada sam rekao: „Ne morate da me volite, ali ću vas natjerati da me poštujete“! Ne interesuje me za šta će Draško biti kandidat! Sam se kandidovao a predsjednika RS-a, neće biti nizašta kandidat! Ljudi iz PDP-a su mi govorili da izvršim političko samoubistvo! Danas sam se povukao i nikakva funkcija me ne interesuje! Bakir i Dodik mobilišu narod i onda naprave pakt u Srebrenici! Sve podijelili po pola kao braća! Nakon tri dana Dodik govori da je za mirno razdruženje, a Bakir kaže: „Ja ću se obući i otići u rat“! Što nisi išao u rat, Bakire, ‘92?! Što ti je Komšić rekao da si bio u Centralnoj banci i čuvao zlato?! I jedan i drugi su stekli ogromno bogatstvo na muci sirotinje i stradalih! Nisu omirisali barut! Nisu vidjeli tenk ili položaj!

Nisam upućen u spajanje koalicija! Mora se počistiti političko smeće iz 90-ih godina! Mora doći nova generacija i u RS-u i u Federaciji! Može se mnogo toga uraditi na pomirenju! Doživjet ćemo da ovo bude Švajcarska na Balkanu, a ne bure baruta! Nikada više zlo da se ne desi na ovim prostorima! Mora se poštovati svaka vjera! Dodik i Izetbegović pričaju u ratu i miru nakon potpisivanja koalicije u Srebrenici! U Srebrenici se mora voditi računa o svakoj izgovorenoj riječi! Načelnik Srebrenice Grujičić je korumpirani kriminalac! Zloupotrijebio je donacije Srbije! Populista je! Više volim imati na čelu Suda u Trebinju poštenog Bošnjaka, nego korumpiranog Srbina! Bakir i Dodik dovedu atmosferu do usijanja! Mobilišu narod i onda naprave pakt u Srebrenici! Sve podijelili po pola kao braća! Nakon tri dana Dodik govori da je za mirno razdruženje, a Bakir kaže: „Ja ću se obući i otići u rat“! Što nisi išao u rat, Bakire, ‘92?! Što ti je Komšić rekao da si bio u Centralnoj banci i čuvao zlato?! I jedan i drugi su stekli ogromno bogatstvo na muci sirotinje i stradalih! Nisu omirisali barut! Nisu vidjeli tenk ili položaj! Ako smo išta naučili onda je to da se takvi užasi i zločini nikada više ne ponove! Ko je 90-e mogao pretpostaviti da će za godinu biti rat?! Nakon takvih užasa oni zveckaju oružjem! Zašto zveckaju?! Da se ne bi pričalo o nekoj velikoj koaliciji i ekonomskom kolapsu RS-a! Kada je Dodik došao na vlast dug je bio 100 miliona maraka, danas je milijardu i 200, a on na to uzima još 600! Igor Dodik, sin člana Predsjedništva, rukovodi akcijom zaduženja! Za njega to rade dva advokata! Sve ide preko banke Societe Generale! Kao garanciju za kredit dao je čitavu kuću, dao je državu! Dat će Elektroprivredu kada ne bude imao za 5 godina da vrati dug! Njega je briga, on nema nikakvu odgovornost! Sjest će u avion i otići u Rusiju!

Zaduženje je pod velom tajne! Pregovarali su u četiri oka! RS je prazna ljuštura! Problem se može riješiti hapšenjem Zore Vidovića i Radovana (Nejakog) Viškovića i kažete da su ti ugovori plod korupcije! Proglasite ugovore ništavnim! Ti ugovori su vješanje! Automobil kupujete po jeftinijoj kamati! Drugi način je da sudije, tužioci i inspektori reaguju i nađu pare vani! Pare nestaju! Sve te pare se preljevaju u njihove džepove! U predstavništvo Rusije dva puta prebacuju jednu istu cifru za neke njihove potrebe! Sudije i tužioci ne rade ništa i onda oni rade šta hoće! Oni ne vide kraj!

Bojim se da nismo ni svjesni šta ćemo zateći nakon pada Dodika! Dodik je angažovao Kineze da grade autoput Prijedor-Banja Luka kroz ravnicu! Tu nema nikakve frekvencije! Vrijeme će pokazati da je Dodik hrvatski igrač! Niko ne štiti hrvatske interese u BiH kao Dodik! 40 kilometara autoputa će koštati dvije milijarde! Duplo skuplje će koštati 40 kilometara autoputa kroz ravnicu nego put kroz kanjon Morače koji je pun tunela i mostova! Crnogorci nemaju da plate! Čime ćemo platit mi?!

Rekao sam opoziciji u RS-u da se moramo uzdati u se i u svoje kljuse! Dodik je za Vučića broj jedan! Vučić u opoziciji nađe nekoga ispod žita i podrži ga! Vučić 90 posto igra na Dodika i to pokazuje! Ponizili su Stanivukovića! Kasnili su mu pola sata na Akademiju! Stanivukovića sam konstruktivno kritikovao! Neke stvari je džentlmenski ne govoriti! Niko ne bi stavio nogu, gdje ja stavljam glavu! Svi su imali dokument da je djed Željke Cvijanović bio ustaša! Samo sam ja to objavio i platio kaznu! Znam da ću izgubiti svaki sudski proces jer to nisu pravosudni sporovi već politički! Ishod presude je uvijek poznat! Platili su da me prebiju! Načelnik policije je poslije moje prijave otišao da pišu odbranu jer je njihov! Kada neko napiše komentar protiv Dodika odmah se hapsi! Kada meni prijete niko od ljudi iz opozicije ne progovori! Shvato sam da moja glava vrijedi nula! Branio sam Draška Stanivukovića! Sve sam neprijatelje stekao braneći duge! Bojim se za porodicu! Za sebe se ne plašim! Dobijao sam strašne batine! Nije problem dobiti batine, ne treba ispasti kukavica! Kada su mi dirnuli porodicu eksplodirao sam! Stanivuković je vidio prilog o tome i bila ga je briga! Budi šta hoćeš, ali to je nekorektan odnos! Trebao je da me nazove i pita kako sam! Trebao je da reaguje, a ne da mi zabija nož u leđa! Jasno me elimisao! Ti ljudi su spremni da me otvore kao kesu smokija, pojedu i bace! Dva kumstva sam upropastio zahvaljujući PDP-u i opšte stvari! Spdali su se sa mnom i smijali što imam rak! Tada sam rekao: „Ne morate da me volite, ali ću vas natjerati da me poštujete“! Ne interesuje me za šta će Draško biti kandidat! Neće biti ni za šta kandidat!

Ljudi iz PDP-a su mi govorili da izvršim političko samoubistvo! Danas sam se povukao i nikakva funkcija me ne interesuje! Neću da opanjkavam Stanivukovića javno! Više puta sam ga upozoravao! Nije uspio Dodik da nas zavadi! Ja nisam čovjek za politiku! Idem previše srcem! Čekam trenutak da se uspostavi pravna država i da se povučem iz javnog života! Ne može se kupiti novcem prolazak kroz Sarajevo, Banja Luku ili Tuzlu! Ne može se kupiti povjerenje ljudi! Napisat ću brošuru kako smo jedni prema drugima bili ljudi i kako se treba ponašati! Mnogi loši Srbi su osramotili cijeli jedan narod čineći loše stvari! Tako isto i Bošnjaci i Hrvati! Bolje biti slobodan čobanin nego član Predsjedništva i marioneta u tuđim rukama! Ne želim nikakav kontakt ni sa Vučićem! Vučić je imao odličan intervju! Odlično je govorio!

Dodik će stati pred Amerikance i reći „NJET“! Govorio sam da će Dodik pristati na sve samo da uđe u vlast! Dodik je potpisao ANP i sada NATO može reći da ulazimo u savez! Od opozicija očekujem da se izvrši smjena generacija! Sa mnom nema kompromisa oko suštine! Ja ne mogu biti tamo gdje nema istine! Ako je moja porodica u pitanju i saborci mi ćute to nije korektno! Stanivuković mora shvatiti da ne može sam istupati i dovoditi nas pred svršen čin! Stanivuković više liči na Vučića nego na Dodika! Važno je razgovarati o problemima, a ne stavljati ih pod tepih!

