Mirko Šarović: “Non-paper nema nikakvu težinu”

Mirko Šarović, lider SDS-a, sutra će prisustvovati sastanku opozicionih parlamentarnih stranaka Republike Srpske na kojem je tema priprema opozicije za predstojeće opšte izbore.

Za N1 je kazao, da će se sastanku na Jahorini odazvati stranke koje su bile na prethodnim sastancima, ali ovaj put biće i Nebojša Vukanović, narodni poslanik u Narodnoj skupštini Republike Srpske.

“On je dobio poziv i potvrdio je dolazak. Ovaj put je SDS domaćin i pozvao sam ga i sigurno je dobrodošao”, rekao je.

Sutra se neće govoriti o kandidatima, jer, dodao je, suviše je rano.

“Dobra je stvar što ima dosta kandidata, to znači da nam dobro ide i da se nadamo pobjedi”, istaknuo je.

Sastanak lidera vladajuće koalicije u bh. entitetu Republika Srpska održava se danas na Mrakovici. Kako je navedeno, sa sastanku će biti razmatrana “aktuelna politička situacija u Bosni i Hercegovini i RS” i “teme od vitalnog značaja za budućnost Republike Srpske”.

Posljednih mjeseci RS se ubrzano zadužuje. Ako se dođe u situaciju da je prezadužena, kako se nositi sa time, upitao ga je Dalibor Mrdić, voditelj Dana uživo.

“Posljednje zaduženje od 700 miliona KM koje je iščepkano je zaduženje o kojem s nije raspravljalo nigdje. Ako se zadužujete za 700 miliona KM za sredstva koja trebaju da idu u budžet i za potrošnju, to je alarm da u ovom društvu sve škripi, i da je došlo do guše. Još je luđe kad se zna da će to biti potrošeno za povećanje plata, penzija, ovih i oni kataegorija. To znači da kupujete socijalni mir. Javnost treba da zna da je to zaduženje pod komercijalnim uslovima, najnepovoljnjim uslovima, to znači da zalažete imovinu RS-a. Ovo je nevjerovatno teško vrijeme koje ćemo mi da podnesemo”, istaknuo je.

Na sjednici NSRS 27. aprila, tačka dnevnog reda biće i zahtjev koji je uputio visoki predstavnik za BiH Valentin Inzko za vraćanje povelje osuđenim za ratne zločine.

“Mislim da je nepotreban i mi SNSD-u nećemo ništa pomoći. Pomoći da izađu iz ovog problema koji su sami napravili. Oni su radi predizborne kampanje dijelili šakom i kapom priznanja, srbujući bespotrebno. Uvukli su nas u problem i sada bi željeli da izađu na način da se ta odlikovanja vrate, pa da ih oni ponovo dodijele. Zbog toga su dobili na izborima mnogo poena. Nećemo glasati za vraćanje tih odlikovanja. Oni koji su ih dobili, dobili su ih od vlasti”, naveo je naš sugovornik.

O “non-paperu” je rekao da taj dokument nema za njega nikakvu težinu.

“Jedan je od 20, 30, 40 različitih mapa, karata, i papira koji se tiču novih granica u BiH. Pogotovo priča da dolazi od Janeza Janše, koja nije uopšte osoba koja može da uredi odnose u svojoj Sloveniji, a da uređuje i bilo šta predlaže BiH. To je smiješno. Neozbiljni su oni koji uzimaju to za ozbiljno i vrijedno. Onaj koji priča o mirnom razlazu je totalni diletant. Ovo je jedna od tih dimnih bombi koju je prihvatio i Milorad Dodik, i sad bi trebali da zabavimo javnost i da zaboravimo ključne probleme”, zaključio je Šarović.

