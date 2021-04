Poljoprivrednik pobijedio “političku elitu” i postao načelnik: Smanjit ću svoju platu, u fokusu će biti investicije

Ovaj vrijedni čovjek, koji je u politiku ušao iz inata i protesta, na izborima je nastupio kao nezavisni vijećnik, a pobijedio je mnogo iskusnije protukandidate koji u ovoj maloj općini raspolažu infrastrukturom koju su razvijali decenijama.

– Bilo je tijesno, ali mislim da su pravda, iskren nijet i Božija volja pobijedili. Godinama sam živio izvan politike, bavio se poljoprivredom i živio od svog rada, ali kada sam vidio šta se dešava i da iz godine u godinu postaje sve gore, kandidirao sam se iz nekakvog bunta. To me motiviralo u početku, a kasnije su me dodatno podsticala sva poniženja koja sam trpio od te “političke elite”. Pretrpio sam uvreda i omalovažavanja za ovih godinu što u životu nisam – kazao je Sofradžija za Avaz.

Vrijeđali su ga zbog njegovog zanimanja, pokušavali dokazati da poljoprivrednici, ali i radnička klasa, nemaju šta tražiti u vlasti, a pogotovo na poziciji načelnika, ali Sofradžija nije odustajao i građani su to nagradili.

U Ustikolini su, nakon smrti načelnika Eseda Radeljaša, koji je pobijedio na redovnim izborima, organizirani ponovljeni izbori. Primopredaja dužnosti očekuje se u maju, a Sofradžiju očekuje težak posao da u maloj, nerazvijenoj i zaduženoj općini pokuša napraviti rezultat.

– Najprije treba krenuti od Općine, gdje slijede provjere, ali i rezovi među zaposlenima i plaćama, jer su tu 25 godina ljudi na vlasti, da su znali i umjeli, već bi nešto uradili. Mislim da će tu biti najteže i da je ovo šok za njih, ali i za cijelu političku javnost u BiH. Potrošiti milion, a ne napraviti ni marku, to nema nigdje. Prvo ću potpisati da se umanji moja plaća, a onda ćemo ići redom – ističe Sofradžija.

Prioritet će mu, kako kaže, biti otvaranje novih mjesta, podrška onima koji sada zapošljavaju Ustikoljane, ali i investitorima koji bi u ovom neiskorištenom dijelu BPK Goražde uložili sredstva. A riječ je o prostoru koji raspolaže velikim nalazištem gipsa, velikim poljoprivrednim potencijalima, prenosi biznisinfo.

