Predsjedništvo BiH sutra o državnom budžetu

Vanredna sjednica o tom pitanju održana je 5. marta, ali su zatražene dodatne konsultacije o Nacrtu budžeta za 2021. godinu koje bi također trebale biti obavljene sutra s predsjedavajućim Vijeća ministara BiH Zoranom Tegeltijom (SNSD).

Vijeće ministara Bosne i Hercegovine 18. februara većinom glasova utvrdilo je Nacrt zakona budžeta institucija BiH i međunarodnih obaveza BiH za 2021. godinu.

Taj dokument usvojen je s pet glasova ZA i četiri protiv, a prema proceduri donošenja budžeta upućen je Predsjedništvu BiH koje je nadležno da ga u formi prijedloga dostavi Parlamentarnoj skupštini BiH na usvajanje.

Tegeltija je ranije kazao da ministri iz reda srpskog naroda nisu glasali za Nacrt zakona o budžetu iz nekoliko razloga, a najvažniji među njima je činjenica da, kako kaže, nisu planirana sredstva za saniranje posljedica pandemije koronavirusa.

Ukupni prihodi, primici i finansiranje institucija BiH u 2021. godini iznose 1.027.100.000 KM, što je povećanje za tri posto u odnosu na budžet iz prethodne godine, dok servisiranje vanjskog duga BiH iznosi 843.905.504 KM i veće je za pet posto u odnosu na budžet institucija BiH za 2020. godinu. Prihodi od direktnih poreza iznose 780.000.000 KM i na nivou su iz 2020. godine.

Ukupni rashodi institucija BiH i servisiranje vanjskog duga BiH u nacrtu budžeta za 2021. godinu iznose 1.871.005.504 KM i u odnosu na 2020. godinu veći su za četiri posto, odnosno 67.452.574 KM.

Predsjedavajući Predsjedništva BiH Milorad Dodik (SNSD) danas je kazao da bi se na sutrašnjoj sjednici trebao naći i prijedlog angažiranja pripadnika Oružanih snaga na istočnoj granici BiH kako bi se bolje regulirao ulazak ilegalnih migranata u BiH.

On je ponovio da je to treći put da se predlažu takve odluke iako je on već glasao protiv njih i najavio je da će i sutra biti protiv takve odluke te da nikada neće dozvoliti angažiranje vojske na granici, prenosi “Fena”.

Facebook komentari