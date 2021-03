Vojin Mijatović čestitao Dan nezavisnosti: “Bosne i Hercegovine će biti za vijeke vijekova”

I danas će jedni slaviti, a drugi kuditi. I danas se opet nećemo ni voljeti ni razumjeti. Ja to ovako gledam, danas je BiH nezavisna i suverena država, da smo tog 1. marta 1992. svi glasali i da smo bili složni i tada bi kao i danas BiH bila nezavisna i suverena država, ali bez rata i stradanja, napisao je danas na svom Facebooku Vojin Mijatović, potpredsjednik SDP-a, a povodom 1. marta, Dana nezavisnosti BiH.

“Dakle sve bi bilo isto kao što je i danas samo bi naših preko 100 000 građana bilo živo, samo bi danas bili razvijena i ekonomski jaka država, danas bi bili zemlja osmjeha a ne tuge i suza, danas bi bili dio Evropske unije, a ne geto Evrope, samo da smo bili složni i normalni. Da je bilo pameti tog 1. marta 1992. danas bi brojali sportske, umjetničke i ljudske pobjede. Ali nije bilo pameti!”, poručio je Mijatović.

Kako kaže, on nema rezervnu državu, rođen je, živi i umrijet će jednog dana u svojoj domovini!

“Ukoliko sam izdajnik što volim svoju zemlju u kojoj su kosti mojih predaka onda me tako i zovite. Vaše istorije me ne interesuju, vaše istine me ne interesuju, znam da sam duzan prema svojoj zemlji voljeti i stvarati, dužan domovinu slaviti i častan biti, jer bilo je Bosne i Hercegovine prije vas i mene i biće je poslije nas za vijek vijekova!!! Svim građanima Bosne i Hercegovine čestitam Dan nezavisnosti, nismo imali dovoljno pameti u prošlosti, ali moramo imati snage, sloge i pameti za budućnost!”, poručio je Mijatović, prenosi “NAP“.

Facebook komentari