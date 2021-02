Izetbegović i Čović u Sarajevu: Nismo ulazili u suštinu Izbornog zakona, do kraja marta riješiti pitanja Federacije BiH

Predsjednik Stranke demokratske akcije (SDA) Bakir Izetbegović izjavio je, nakon današnjeg sastanka s liderom Hrvatske demokratske zajednice (HDZ) BiH Draganom Čovićem, kako danas nisu ulazili u suštinu priče o izmjenama Izbornog zakona, već o formiranju radnih grupa koje će raditi na pitanjima Izbornog zakona, formiranju vlasti u Federaciji BiH i evropskom putu BiH, javlja Anadolu Agency (AA).

“Kada je u pitanju Federacija BiH, formiranje nove strukture vlasti, najbitniji zakoni za Federaciju, raniji dogovori između SDA-a i HDZ-a koji nisu nikada implementirani, biće formirana radna grupa i do kraja marta, dakle u roku od mjesec, treba biti završeno sve što je u vezi s pitanjem Federacije”, rekao je Izetbegović.

Druga radna grupa će se baviti samim izmjenama Izbornog zakona.

“Očekujemo da se definiše model rješenja do kraja aprila”, poručio je Izetbegović, napominjući kako se radi o implementaciji presude Ustavnog suda BiH po apelaciji Bože Ljubića i implementaciji svih presuda Evropskog suda za ljudska prava:

“U izmjene Izbornog zakona ćemo obavezno ugraditi preporuke OSCE-a, ODIHR-a i GRECO-a koje se odnose na transparentnost, integritet procesa, obuke timova, brojanje glasova, nove tehnologije.”

Dodao je kako će se treća grupa baviti ubrzavanjem evropskog puta BiH, odnosno intenziviranjem dogovora koji se odnose na implementaciju 14 prioriteta koje je odredila Evropska komisija po zahtjevu BiH za članstvo u EU.

“Zajednički tim će raditi intenzivno kako bi se ispunili uvjeti za dobijanje kandidatskog statusa i to bi se trebalo završiti u roku od par mjeseci. Kanimo napraviti jedan pomak u svih 14 prioriteta do kraja 2021. godine”, naglasio je Izetbegović.

Predsjednik HDZ BiH Dragan Čović rekao je kako je današnji sastanak poslužio da iduće sedmice nastave pregovore oko federalnih pitanja, gdje će na sto staviti sva ona pitanja koja su otvorena, a koja su bila dio pregovora nekoliko godina između dvije stranke.

“Kada je u pitanju izborno zakonodavstvo, razgovarat ćemo o Izbornom zakonu, primarno oko Predsjedništva, Domu naroda i svim tehničkim pitanjima”, kazao je Čović, te dodao kako je uvjeren i optimističan da su u stanju iduće sedmice ponuditi vrlo jasan plan kojom dinamikom će sve teći.

Čović smatra kako je pogrešno misliti da je nemoguće napraviti izmjenu Izbornog zakona, a uvažiti presude Sejdić-Finci, sve druge presude i odluke Ustavnog suda bez izmjene Ustava. On tvrdi kako je itekako moguće i da sve zavisi od pristupa.

“Ono što je nama imperativ jeste da vrlo jasno stavimo do znanja da konstitutivni narodi mogu birati svoje legitimne predstavnike, a koga će oni birati, Sejdića, Fincija ili nekog petog, to je do tih naroda. Ta pitanja ćemo ostaviti struci. Taj posao bi morao bi biti završen do kraja četvrtog mjeseca”, rekao je Čović.

Izetbegović je kazao kako ne vidi način kako se može izaći u susret presudi Sejdić-Finci, ali i ostalim presudama, a da se ne uradi izmjena Ustava.

“Ja ne znam kako može gospodin Finci ili Sejdić ući u Predsjedništvo ako se ne obriše onaj prefiks da u Predsjedništvu sjedi jedan Hrvat, jedan Bošnjak, jedan Srbin. HDZ tvrdi da imaju i za to rješenje i mi ćemo ga rado uzeti u obzir”, zaključio je Izetbegović.

