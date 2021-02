Oručević: Nije svejedno ko će biti gradonačelnik, ovo je historijska prilika za Mostar

Poručio je to večeras bivši gradonačelnik grada na Neretvi Safet Oručević, gostujući u “Vijestima u 7” Hayat televizije.

Na početku emisije Oručević je kazao da se osjeća presretno dok gleda sjednice Gradskog vijeća (GV), jer je očigledno da je Mostar nakon dugih 10 godina zakoračio u demokratske procese.

– Čuo sam mnogo demokratskih diskusija i pravih rasprava koje pokazuju da ima nade i šanse za Mostar – govori Oručević, a potom se dotakao i sutrašnje sjednice GV-a na kojoj bi trebalo biti odlučeno ko će biti novi gradonačelnik – dr. Zlatko Guzin ili dr. Mario Kordić.

Oručević potcrtava da Koalicija za Mostar sa Bh. blokom i Prvom mostarskom partijom (PMP) na sutrašnjem sastanku mora usaglasiti sve ono što je sporno kako bi se osiguralo neophodnih 18 ruku za izbor dr. Guzina.

– To ne znači da HDZ ispada iz vlasti, i to znači da je Mostar i dalje multietnički, zajednički i potvrđeno jedinstveni grad. To znači da niko ne može vladati sam i da će oni zajednički donositi sve dalje odluke, ali da će prvi čovjek konačno i poslije toliko godina biti iz jednog probosanskog ili pro-bh. bloka – poručio je Oručević.

Upitan kako gleda na sva zbivanja u mostarskoj Vijećnici, istakao je kako se radi o demokratiji, te da je bilo malo neusaglašenih poteza i koraka unutar Bh. bloka.

– Nisu na vrijeme raščistili ko ima veći broj glasova i izašli s jednim kandidatom koji ima sedam glasova (Arman Zalihić), nego su uporno insistirali na kandidatu koji ima manje glasova (Irma Baralija). Tu su napravili takvu konfuziju da su izgubili i šansu da učestvuju u narednom krugu – kaže Oručević.

Napominje da u Bh. bloku sad moraju da se presaberu, niko nema namjeru da sve to diže na neke velike priče raspada Bh. bloka i neke urote.

– Dajte da oni shvate da sutra moraju da se dogovore, da glasaju za Mostar, da je on broj JEDAN. Da sutra nema ni gubitnika, ni pobjednika. Ko god ne prihvati i ne digne ruku je gubitnik. Na svima je odgovornostI neka je svi učesnici podijele. Mostar je imao i težih dana pa je nalazio rješenja. Ja mislim da je ovo trenutak da se za gradonačelnika izabere dr. Guzin – optimistično će Oručević.

Osvrnuo se i na listu zahtjeva koje je danas pred Koaliciju za Mostar postavio mostarski SDP. Oručević kaže kako bi, da je na mjestu Koalicije, prihvatio svaki zahtjev koji je u skladu sa zdravim razumom i zakonom.

– Sve ono što oni traže nije samo zahtjev SDP-a, to žele i svi građani Mostara – da se mnoge stvari raščiste u gradu. Na kraju krajeva i da ostale stranke u Koaliciji treba to da podrže i da to bude dio zajedničkog sporazuma u izboru gradonačelnika. A onda mogu djelovati i kao opozicija, i kao pozicija, to je stvar ličnog odabira svake stranke. Ali nije svejedno ko će biti prvi čovjek grada – jasan je Oručević.

Naglašava da se mora pronaći rješenje – pametni traže rješenje, a glupi krivca. Ne trebamo od sutra tražiti krivca, dodaje bivši gradonačelnik, svi su krivi. Neka nađu rješenje, neka prihvate uslove, koji ne smiju biti ultimatum, već zajednički dogovor.

Upitan koliki se posao nalazi pred gradskim vijećnicima i budućim gradonačelnikom kako bi popravili stanje u gradu Mostaru, Oručević odgovara:

“Poslije ovih deset godina bezvlašća i paralelizama, stvarno neka im je Bog na pomoći koliko ima posla”.

– Moja administracija je preuzela Mostar iza rata kad je to bila jedna Hirošima. Iz tog ratnog haosa bez struje, vode, mostova, hrane morali smo da podižemo grad iz pepela. Ne može se naravno to upoređivati, ali ništa manje nije težak ni ovaj period. Sad su, nažalost, određene grupe ljudi jako blizu tih svih dogovora i vlasti. Bolje je paziti da oni ne pokvare ova rješenja. Napravljeni su takvi paralelizmi da imamo pet komunalnih preduzeća, 2-3 električna preduzeća, nekoliko nekakvih vodovoda itd. Ništa se ne zna u ovome gradu i sve treba resetovati – potcrtava.

Iz tog razloga, nastavlja, i podržava sve zahtjeve i Bh. bloka i PMP-a prema Koaliciji, da se stvari raščiste u Mostaru i da dr. Guzin na čelo grada, skupa sa svojim kolegama iz HDZ-a i HRS-a, uvede red.

Ističe da bi se u rješavanju tih problema politike trebale opstaviti po strani, a građani staviti na prvo mjesto.

– Mislim da ovdje ima dovoljno volje iz centrala stranaka da se to riješi. Treba sutra prekinuti sve političke špekulacije, ponuditi se građanima i prihvatiti sva rješenja. Nema ultimatuma, nema prisiljavanja, ima dogovor. Dogovor je za Mostar, za BiH. To je jedna historijska prilika da Mostarom ponovo vladaju oni ljudi koji su za BiH, koji će skinuti fašističke nazive ulica i pomoći da ovaj grad još brže prodiše na svaki mogući način. I na kraju, ako treba još pet dana za dogovor, treba tako obavijestiti sve partnere i napraviti dogovor u miru, zaključio je Oručević.

