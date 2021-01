Mirko Šarović: “Dodik i Vučić? Nešto se dešava, nije slučajno! Dodik izdajnik, petlja, vara, laže!”

Kod Senada Hadžifejtovića na Face tv, gostovao je Mirko Šarović, predsjednik SDS-a.

SNSD se kruni brže nego što smo mislili! Kandidovat ćemo nekoga ko može pobijediti za člana Predsjedništva BiH, nekoga ko može ići u dvoboj s Dodikom! Najvažniji korak je da opozicija ima kandidata! Ne smije Vukanović u jednoj koloni, moramo se dogovoriti! Moramo pobijediti Dodika, to je historijski bitno! Ozbiljno ću razmisliti hoću li se kandidovati za člana Predsjedništva! Politika pesnice koju vodi Dodik ne može donijeti dobro RS-u!

Ne znam da li Dodik ruši Vučića, ali nešto ima, nešto se dešava! Na otkrivanju spomenika Dodik je bio tužan, nije bilo zagrljaja, ljubljenja! Nešto se šuška! Špekuliše se da se Dodik miješao u izbor novog patrijarha, to se priča i u RS i u Srbiji! Ušao u neke vode u koje ne bi trebao ulaziti! Ko ima ambicije da vodi RS, mora imati dobre odnose s Beogradom i Crkvom! Ne može neko u RS-u pobijediti ako ga po ramenu tapšu Amerikanci!

Morate sa Srbijom imati pristojne odnose! Pozicija Dodika je bila dobra zato što je imao dobar odnos sa SPC, procjenjuje da je njegova snaga veća nego što jeste i da može kreirati šire odnose! Bila bi velika korist da on padne! Biranje novog patrijarha je kao fetiš, moramo to poštovati! Vrhunski skandal je da se lider političke stranke u to miješa, to je udar na temelje srpskog naroda!

Moramo srušiti Dodika, a Srbija prihvatiti onog koga izabere narod! Sam u Predsjedništvu nema snagu, ikebana je! Stavljanje Stanivukovića i Dodika u isti red na otvaranju spomenika je poruka! Draško se osmjehuje, a Dodik kao da je na komemoraciji! Ima mnogo simbolike! Mnogo toga se iza brda valja!

Dolaze bolji dani za opoziciju u RS-u! Ništa nije slučajno! Era apsolutne vlasti Dodika je na izmaku, uskoro će biti prošlost, sprema se mnogo toga drugačijeg! Nećemo mnogo čekati! Srušiti Dodika je ravno velikom uspjehu, to priželjkuju mnogi! Izetbegović misli da će time profitirati! Njegova izjava da su Srbi loš narod je nepotrebna, to nije pametno činiti 30 godina nakon rata, to šteti svima!

U zabludi smo, nismo toliko interesantni Americi! Američka politika će se promijeniti samo u nijansama! Ne vjerujem u priču o ukidanju entiteta! Moguće da budemo veći prioritet nego kod Trumpa, ali ne vjerujem ni u Dejton 2 ni u ukidanje entiteta!

Dejtonski mirovni sporazum se neće promijeniti! Dodik potpisao NATO! Ne diramo u NATO, ali Dodik nije trebao učiniti taj potez! Nismo za ulazak BiH u NATO! Politika SDS-a je da raskrinkavamo Dodika, to je prevara! On je izdajnik koji je prevario javnost! Lagao je, petljao i varao! Aprilski paket je samo priča! Važna poruka je što Visoki predstavnik dolazi iz Njemačke! Njemačka šalje Šmita s razlogom! Voljeli bismo da izbori u Srebrenici nisu poništeni! CIK je našao razloge da se ponište!

