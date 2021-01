Stanivuković Beograd nazvao svojim glavnim gradom, a BiH republikom

Stanivuković je gostujući na K1 televiziji kazao kako je “Beograd naša najveća prijestolnica te da svaki naš čovjek, pravoslavac, ima prema njemu posebnu emociju”.

“Ja to mislim, ja to osjećam, to je moje. Beograd je moja prijestolnica, glavni grad, centar”, izjavio je on, a na pitanje voditeljice kako graditi dijalog ako ne priznaje državu u kojoj živi kazao je kako priznaje Republiku Bosnu i Hercegovinu koja se sastoji od dva entiteta i da on to ne dovodi u pitanje.

Najavio je promjene u Republici Srpskoj, te kazao kako “bez obzira ko vodio naše zemlje, Republiku Srpsku i Srbiju, bitna je saradnja.”

Za Dodika je kazao da je potpuno izgubio kompas, ali mu je zamjerio što ga na svečanosti otvaranja spomenika Stefanu Nemanji nije pozdravio, nije mu uzvratio pozdrav.

“Pogledao me pogledom koji želi najgore, ali to je njegovo pravo. Gledao me pogledom unezvjerene zvijeri”, opisao je Stanivuković “susret” s Dodikom.

