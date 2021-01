Čengić: Kandidati koalicije oko SDA u Mostaru dopisivali sebi glasove

“Spriječena je malverzacija fiktivnih glasova ljudi koji su umrli ili nisu tu, ali drugi dio izbornih prevara se sada otkriva. Dopisivali su dodatne listiće i ubacivali. CIK nije htio prebrojati svih 150 biračkih mjesta ponovo, prebrojao je samo nekoliko. Jedan kandidat je sebi upisao preko 100 glasova. Koalicija oko SDA je uzimala sebi glasove od drugih stranaka, ali više su varali među sobom. Kada bi se išlo do kraja s prebrojavanjem neki kandidati završili u minusu koliko su sebi dopisali glasova”, rekao je Čengić u Danu uživo.

Istakao je kako CIK nije bila uključena u izbornu prevaru, ali da im zamjera što nisu izvršili ponovno prebrojavanje za sva biračka mjesta.

“Bio sam svjedok kako su stavljali listiće koalicije, dokazali smo samo u kutijama koje smo otvorili. S obzirom da smo otvorili malo kutija, vjerujemo da ćemo vratiti samo jedan mandat u Starom Gradu. Preko 150 glasova je dodato koaliciji oko SDA”, rekao je Čengić.

Dodao je kako će sada HDZ imati 13, SDA 11 mandata od kojih su dva SBB-a i BH Blok oko sedam. Na pitanje da li će u koaliciju sa SDDA, Čengić je rekao da stavove o svemu tome trebaju formulisati Mostarci.

“Ružno mi je gledati kako Denis Zvizdić dijeli lekcije šta trebaju u Mostaru da rade, a on iz Sarajeva. Oni u Mostaru trebaju vidjeti šta žele”, rekao je Čengić.

Govoreći o izboru gradonačelnika Mostara, kazao je kako vjeruje da će HDZ i SDA naći zajednički jezik.

“Dobili su podršku građana da nastave raditi ono što rade 25 godina u Mostaru”, rekao je Čengić.

Komentirajući situaciju u Ključu gdje se govori o koaliciji SDP i SDA, Čengić je rekao kako u Ključu i drugim lokalnim zajednicama ne postoje koalicije već saradnja. Kao primjer naveo je Goražde gdje je njihov gradonačelnik, a vijećnici većinom SDA, te Brčko gdje je njihov vijećnik glasao za gradonačelnika iz SDA.

“Ako je to najbolje za građane Ključa mislim da je to sasvim ok. To treba procijeniti lokalna organizacija. ako naredne izbore izađemo i kažemo formirat ćemo vlast u kapacitetima u kojem imamo mogućnost, to nije prevara”, rekao je Čengić.

Govoreći o novoj Vladi Kantona Sarajevo kazao je kako će se oni svi dokazati u prvih 100 dana rada, a da je manje važno ko je od ministara koji fakultet završio.

“Ova Vlada nema luksuz i u 100 dana ćemo vidjeti šta su ostvarili od obećanog”, rekao je Čengić.

Kazao je kako je najava o zabrani zapošljavanja srodnika populizam jer je tako nešto teško implementirati s obzirom da nije u skladu s ustavom.

“Imamo problem da obećavamo nešto građanima, a onda zakon ne može biti usovjen i razočaramo građane. Mislim da dajemo lažnu nadu građanima da možemo usvojti zakone koji su protuustavni”, kazao je Čengić.

Za četvrtak je najavljena sjednica Komisije za sigurnost FBiH u Bihaću na kojoj će biit riječi o migrantskoj krizi. Kako je rekao Čengić, koji je član ove komisije, obići će kampove u Krajini kako bi analizirali uvjete u kojima migranti borave te razgovarali s predstavnicima vlasti da bi utvrdili na koji način im mogu pomoći. Podsjetio je kako je Komisija u prošloj godini prebacila četiri miliona KM Unsko-sanskom kantonu za brigu o migrantima, prenosi N1.

Facebook komentari