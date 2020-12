Crnadak o aferi “Ikona” – “Nezapamćena blamaža, situaciju može popraviti samo Dodikova ostavka”

Potez predsjedavajućeg Predsjedništva BiH Milorada Dodika da ukradenu ukrajinsku ikonu pokloni ruskom ministru vanjskih poslova Sergeju Lavrovu, Crnadak smatra nezapamćenom blamažom, prenosi “Klix“.

“S obzirom na to da su iz Rusije objavili da će Lavrov vratiti navedenu ikonu, to se sve ukupno može nazvati samo najvećim međunarodnim skandalom u historiji Republike Srpske od kada ona postoji. Nažalost, ovim se pokazao samo jedan prevarantski mentalitet ljudi koji vode RS i ovaj put smo imali priliku da to vidi cijeli svijet i uvjeri se u ono što opozicija godinama govori. Sada smo došli u situaciju da se pošteni narod RS-a crveni i sramoti zbog ovakve arogantnosti, pohlepe i primitivizma“, kazao je Crnadak.

Budući da se Milorad Dodik do sada nijednom lično nije oglašavao vezano za ikonu te da se o njoj skoro nikako ne govori u pojedinim medijima u RS-u, Crnadak je naglasio da se time samo pogoršava trenutna situacija.

“Ne znam razlog zbog čega se on ne oglašava jer je time doprinio dodatnim špekulacijama i klasifikacijama ovog slučaja. Bilo bi bolje da je odmah odreagovao i pojasnio cijelu situaciju. Na ovaj način se stvaraju brojne zablude i ne zna se prava istina. Jedino što u svemu ovome može barem malo popraviti situaciju je ostavka Milorada Dodika, ali i rukovodstva RTRS-a na kojem afera ‘Ikona’ još uvijek ne postoji“, poručio je na kraju Crnadak.

Zbog neoglašavanja glavnog aktera u aferi “Ikona”, još se ne zna kako je ona iz Ukrajine dospjela u BiH te zbog čega je kao poklon darovana Lavrovu koji ju je na kraju odlučio i vratiti.

Jedino se u javnosti oglasila Dodikova savjetnica za vanjsku politiku Ana Trišić Babić ponovo ne navodeći konkretan odgovor već osuđujući kritike upućene zbog ikone navodeći da je ona samo paravan za postupak članova Predsjedništva BiH Šefika Džaferovića i Željka Komšića.

Portal “Klix” je i otkrio slučaj vezan za ikonu nakon što je Ambasada Ukrajine uputila diplomatsku notu Ministarstvu vanjskih poslova BiH tražeći objašnjenja. Do danas nismo dobili odgovor iz kabineta Milorada Dodika iako smo ga tražili.

