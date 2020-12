Naša stranka: Pritisci i represija neće proći, Mostar može i mora bolje

Dva dana poslije privatnim kanalima sam saznala da sam optužena od jednog investitora za iznudu, poručila je Boška Ćavar, na današnjoj konferenciji za medije povodom represije prema kandidatima BH bloka.

“Prije više od dvije godine investitor je počeo iskopavati ogroman iskop za zgradu u našem dvorištu, no uspjeli smo to zaustaviti. Međutim kako su vidjeli da će BH blok napraviti rezultate protivnici su krenuli u kampanju da sruše moj ugled za sve što sam do sada napravila. Ja sam aktivistica cijelog života i borim se za zakone u ovom našem gradu. Oko zatrpavanja tog iskopa došla su tri rješenja, a niti jedno nije provedeno. Svi koji rade po institucijama vezanim za rješavanje ovog prolema nisu uradili svoj dio posla”, kazala je Ćavar.

Komentarisala je i natpise u medijima da joj se sudskim postupcima čini usluga i pravi publicitet za kampanju.

Predsjednik Naše stranke Predrag Kojović kazao je da nije iznenađen onim što se dešava Boški i Marku Vračeviću.

“Isto to dešavalo se i u Sarajevu, ista strategija straha i optužbi i nadam se da će se i oni koji to rade u Mostaru provesti kao oni u Sarajevu. Naši kandidati izloženi su sistematskom maltretiranju. Ne samo da nas to neće prepasti, nego će nam dati snagu da se 2022. godine pozdravimo s tom ekipom koja nas već 22 godine drži u agoniji”, zaključio je Kojović.



Predsjednica Glavnog odbora Naše stranke Sabina Ćudić kazala je da ovo nije predizborna konferencija, već da žele poručiti da se ucjenama i pritiscima samo ohrabruju aktivisti i kandidati Naše stranke.

“Ovo je press konferencija s koje želimo poručiti da im neće proći, da samo ohrabruju naše aktiviste i aktivistice da ovu kampanju vode još upornije i hrabrije. Još jednom poručujemo, Mostar ne samo da može bojle, već mora bolje”, istakla je Ćudić.

Ćavar je odgovarajući na pitanje kazala da joj niko iz sistema nije ponudio pomoć, ali da će večeras u 17 sati stranačke kolege ići s njom u policiju, prenosi Patria.

