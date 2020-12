Šarović za N1: Većina bi mogla sutra da izglasa smjenu Vijeća ministara BiH

Šarović je kazao kako je većina pitanja na današnjem dnevnom redu inicijative poslanika.

“U Predstavničkom domu je vrlo malo tema, malo tački koje je predložilo Vijeće ministara, a to se ne dešava jer malo zasjedaju, manje se i dogovaraju. Više od dvije trećine tema podnosimo mi poslanici”, rekao je za N1.

U Novom danu je govorio i o izborima u BiH te je istakao kako su centralna pitanja iz SDS-a, ali i uopšte opozicije iz Republike Srpske, promjena izbornog zakonodavstva.

“O tome govorima godina i nema ni minimum konsenzusa da unaprijede ovaj proces kojim bi proces učinile efikasnijim. Da li će u idućoj godini to desiti, što bi bila najbolja godina za promjenu zakonodavstva, pitanje je”, kazao je.

“Bilo je velikih manipulacija, velikih prevara, krivičnih djela za lokalne izbore. Za nas je fokus na Doboju, gdje smatramo da su na ispitu institucije SIPA-e. Radi se o masovnom kršenju izbornog zakonodavstva i ako institucije pokažu da su institucije, možda se vrati ta vjera u institucije. Vjerujem da će se to desiti”, komentarisao je Šarović.

Naglasio je i da je “očigledno da su oni koji su nadležni u Doboju – i vlasti i Gradska izborna komisija – nisu dorasli ovom zadatku”.

“Ovo je pravi momenat da pokažemo da institucije funkcionišu i naprosto navijam da se to desi, jer ako se to desi u Doboju to će biti poruka za sve druge sredine”, dodao je.

O tome očekuje li promjene nakon lokalnih izbora u BiH kazao je da ne mislim da će lokalni izbor donijeti promjenu.

“Lokalni izbori će donijeti nova lica u lokalne zajednice, a nadležnosti gradova nisu tako velike da bismo očekivali velike promjene u cijelom društvu. Naredne mjesece ćemo gledati krizu, gledat ćemo sunovrat i vladavine prava i institucija i nerada Vijeća ministara i izvršne vlasti. Ne očekujem neke značajnije promjene, a 2021. godina će biti jedna od najgorih u svakom smislu. Imamo pandemiju koja traje, tako da mislim da neće biti previše tih pozitivnih signala i zemlja će dalje da pada u svim segmentima i bit ćemo na začelju regiona i to je zbilja koja nas čeka”, potcrtao je Šarović.

Za N1 je govorio i o radu Vijeća ministara BiH.

“Prošli saziv Vijeća ministara sa Denisom Zvizdićem na čelu, mi smo unaprijed definisali prioritete i pratili smo realizaciju. Imali smo reformsku agendu, brinuli smo o tome da li se ona implementira. Evropski put je bio u vrhu prioriteta, bili smo nadomak kandidatskog statusa. Ekonomija, razvoj, investicija bili su fokus. Donijeli smo mnogo investicija u zemlju. Ovaj sada saziv je dramatično lošiji, a zašto je to tako, mislim da tu nema bilo kakve kohezije, partnerstva. Mislim da su pozicije shvaćene i vlast kao podjela plijena – ‘ja ću ovo ministarstvo i ono će raditi samo za mene’. Nema zajedničkog ambijenta. Tu se vode ratovi o podjeli pozicija, funkcija, svako vuče na svoju stranu, niko ne govori o kandidatskom statusu”, naglasio je Šarović u Novom danu.

Kazao je i da smatra da će pitanje funkcionisanja Vijeća ministara i izglasavanje nepovjerenja biti česta tema.

“Većina bi mogla sutra da izglasa smjenu Vijeća ministara, čak i ako ih pitate rekli bi gore stvari nego ja, tako da mislim da su neki od njih aspolutno nezadovoljni. Ovo nije ni nalik onom radu Parlamenta i Vijeća ministara, ‘vidi se to iz aviona’, kako se kaže. Mislim da bi ova zemlja trebala da bude zahvalna ako bi se ova vlast smijenila i mislim da je to jedini ispravan put. Ovi se ne mogu popraviti”, istakao je između ostalog Šarović za N1.

Facebook komentari