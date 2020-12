Čampara: Nova vlada ima malo vremena, a Forto ima iskustva pa građani očekuju dosta

Zastupnik u Skupštini Kantona Sarajevo Aljoša Čampara u izjavi za “Dnevni avaz” kazao je da od nove vlade Kantona Sarajevo građani mnogo očekuje te da je dobro što je Edin Forto novi mandatar jer ima iskustva na premijerskoj poziciji.

– Bila je varijanta hoće li NiP predložiti kandidata ili će to biti Edin Forto ispred Naše stranke koji je i ranije obnašao tu funkciju. Imajući u vidu da je ostalo malo vremena ovog mandata i da se stvari brzo moraju početi rješavati dobro je da je na čelu Vlade neko ko je ranije radio ovaj posao i ima iskustva. Svako drugi ko bi došao trebalo bi mu vremena da se upozna sa cjelokupnom situacijom. Mi nemamo vremena, ovdje se u mjesec dana stvari moraju početi rješavati. Mislim prvenstveno na zdravstvo i privredu – kazao je Čampara.

Ističe da se nova vlada mora fokusirati na zdravstvo zbog pandemije koronavirusa.

– Misim da je dobra stvar prije bilo kakvih kadrovskih rješenja, to što je donesen jedan program sa jasno definiranim rokovima. To je nešto što do sada nije bila praksa. Nije dovoljno dovesti ministre i pustiti ih da rade. Vidjeli smo da to neslavno završi. Mi se moramo fokusirati na pitanje zdravstva, na pitanje privrede – naglašava Forto.

Kazao je da budući ministri na čelu s Fortom posebno moraju obratiti pažnju na budžet KS kako bi pravilno raspodijelili prioritete, prenosi Avaz.

– Mi već sada imamo minus oko 150 miliona KM u budžetu u odnosu na prošlu godinu. Neke projekcije su da ćemo i naredne godine imati još više manjka od tih 150 miliona. Moramo primjenjivati mjere štednje da bismo mogli zadržati sva plaćanja, prvenstveno socijalna davanja, šehidske i boračke naknade i drugo. Moramo se domaćinski odnositi prema budžetu. Nakupilo se mnogo posla, veliki su izazovi pred vladom i građani s pravom očekuju da nova vlada nešto uradi, a glavni fokus je borba protiv korupcije i kriminala. Ukoliko na tim poljima urade nešto, mislim da će i dalje imati povjerenje građana – zaključio je Čampara.

