Ne imunitet krda, već mentalitet krda!

Čitajući medijske natpise kako uvodite nove mjere zbog “pogoršanja epidemiološke situacije”

zapitajmo se je li situacija zbilja bila lošija ili se namjerno čekalo da izbori prođu, jer smo prije izbora imali više pozitivnih, no nikakvih mjera nije bilo.

Imamo i potvrdu zašto su ove mjere čudne i možemo reći ovisne o politici, to jest zapanjujući je

sljedeći podatak, da smo mi u ZHŽ samo par dana prije izbora točnije 8.11. imali 670 pozitivnih ,

11.11. imali smo 601, a na dan donošenja mjera imali smo 622.

Postavljamo pitanje, je li se s mjerama namjerno čekalo da izbori prođu? Da se slučajno birači ne bi „naljutili“ pa u većem broju izišli na izbore?



Zašto poslije 8.11. nije bilo nikakvih mjera, a sada se donose strože mjere? Imate li zdravstveno ili bilo kakvo drugo opravdanje mjera koje ponovno uvodite? Zar virus stvarno napada samo između 23 sata i 5 sati? Zašto se donose mjere ograničavanja kretanja ako postoji odluka Ustavnog suda koja je izričito rekla kako nema opravdanja za uskraćivanje ljudskih prava i kako, ukoliko se za to ukaže potreba, istu mogu donijeti isključivo zakonodavna tijela, nikakvi stožeri? Na osnovu kojeg Zakona će se kazniti moguće “prekršitelje”?



Od ožujka kada je počela „korona kriza“ do danas je bilo sasvim dovoljno vremena da se i zdravstveni i školski i svaki drugi sustav prilagodi novim uvjetima. Umjesto da se omogući život po mjeri ljudskog dostojanstva mi i nakon 9 mjeseci improviziramo i to u službi politike.

Poštovana gospodo, sustav nije u kolapsu zbog virusa, kako vi tvrdite, nego zbog vašeg lošeg

upravljanja istim.

Kako se može vidjeti iz naših objava za javnost prije izbora, vrlo jasno smo predvidjeli ovu situaciju, najavljujući mjere nakon izbora, govoreći „kako izaberemo, tako ćemo i živjeti“. Nakon što su sebi osigurali vlast, ponovo idu „s mjerama“ koje na kraju neće ni u čemu spriječiti širenje virusa niti utjecati na epidemiju, nego će samo ljudima pokvariti slavljenje najiščekivanijeg blagdana u godini.

Što drugo reći nego: Čestitamo!

Dario Hrkać, Gradski odbor Hrvatske republikanske stranke Široki Brijeg

